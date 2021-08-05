От хорошей жизни или безысходности? Украинцы понесли доллары в банки

В июле 2021 года украинцы продали валюты на 427,7 млн долларов больше, чем купили

C начала года украинцы купили валюты на 20,64 млрд долларов. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

В июле украинцы купили иностранной валюты на 340,6 млн долларов – в наличной и безналичной форме. Таким образом чистая продажа валюты с начала года составила 2,29 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

За последние пять месяцев объемы продаж превысили объемы покупки, ведь только в июне украинцы продали валюты на 427,7 млн долларов больше, чем купили.

Какая ситуация сложилась с валютой с начала года:

покупка – 20,64 млрд долларов;

продажа – 22,93 млрд долларов.

Как это сказывается на укреплении гривни

Спрос на иностранную валюту (ее продажа) является показателем укрепления гривни. С начала года официальный обменный курс национальной валюты к доллару укрепился на 3,9%, а за квартал – на 1,4%.

Что сейчас происходит с валютой

Эксперты считают, что процесс укрепления гривни продолжается уже почти месяц. Это может быть связано с двумя факторами: профицит валюты и повышение учетной ставки.

В то же время в августе ожидается очередное повышение учетной ставки до 8,5% годовых – это повлечет за собой новый рост доходности по украинским ценным бумагам.

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Кто продает и покупает валюту

В первую очередь валюту продают украинские госкомпании и экспортеры, а больше всего – аграрии. А вот скупают валюту по дешевке больше всего нерезиденты.

Как сказал "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на рынке огромный перевес валютного предложения над спросом. Это связано с необходимостью выплаты в конце месяца госкомпаниями налогов и рентных платежей.

Учитывая то, что сейчас и сезон отпусков, украинцы активно скупают валюту, чтобы расплачиваться ею за рубежом. А ее продажи могут свидетельствовать и о том, что украинцы меняют свои сбережения в долларах на гривни.

Также из-за того, что пандемия COVID-19 и глобальный карантин создали ряд проблем для бизнеса, некоторые компании не смогли продержаться, поэтому определенный процент населения лишился работы. В начале 2021 года безработица в Украине составляла 10,5% – это самый высокий показатель с 2017 года. Это может быть причиной того, что украинцам пришлось проедать свои заначки.

В 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса, и весь мир ушел на карантин, украинцы продали банкам наличной валюты на 15,95 млрд долларов, а купили – на 14,85 млрд долларов. Таким образом чистая продажа валюты населением превысила 1,1 млрд долларов.

Как мы писали ранее, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: