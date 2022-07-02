Звільнені з полону українці отримають виплати від держави — хто саме та скільки

Мова йде про одноразову грошову виплату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Таким чином, виплати звільненим з полону українцям, а також тим, хто ще перебуває в полоні, поновлять.
Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram.
Так, отримати допомогу зможуть:
- українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
- родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.
Якщо уряд ухвалить позитивне рішення з цього питання, то звільнені з неволі або ще позбавлені свободи зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.
Допомога бізнесу
В Україні запускають проєкт "єРобота", який дозволить створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Подати заявку на грант на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу можна вже з 1 липня.
Проєкт складається з шести програм:
- Гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.
- Гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки.
- Гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).
- Гранти для стартапів в ІТ.
- Гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
Заявку можна подати через портал "Дія" вже з 1 липня.
Нагадаємо, українці, в яких пошкоджено чи зруйновано приватний будинок (садибний, дачний чи садовий), квартиру, інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), можуть через застосунок та портал "Дія" подати заявку на компенсацію.
Раніше ми розповідали, за якою ще програмою виплачуватимуть допомогу українцям.