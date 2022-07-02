Звільнені з полону українці отримають виплати від держави — хто саме та скільки

Мова йде про одноразову грошову виплату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Таким чином, виплати звільненим з полону українцям, а також тим, хто ще перебуває в полоні, поновлять.

Про це йдеться на сторінці Мінреінтеграції України в Telegram.

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Так, отримати допомогу зможуть:

українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

Якщо уряд ухвалить позитивне рішення з цього питання, то звільнені з неволі або ще позбавлені свободи зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

Допомога бізнесу

В Україні запускають проєкт "єРобота", який дозволить створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Подати заявку на грант на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу можна вже з 1 липня.

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Проєкт складається з шести програм:

Гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн). Гранти для стартапів в ІТ. Гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Заявку можна подати через портал "Дія" вже з 1 липня.

Нагадаємо, українці, в яких пошкоджено чи зруйновано приватний будинок (садибний, дачний чи садовий), квартиру, інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку), можуть через застосунок та портал "Дія" подати заявку на компенсацію.

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Раніше ми розповідали, за якою ще програмою виплачуватимуть допомогу українцям.