Освобожденные из плена украинцы получат выплаты от государства — кто именно и сколько

Речь идет об единовременной денежной выплате / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным. Таким образом, вернут выплаты освобожденным из плена украинцам, а также тем, кто еще находится в плену.
Об этом говорится на странице Минреинтеграции Украины в Telegram.
Так, получить помощь смогут:
- украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
- семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.
Если правительство примет положительное решение по этому вопросу, то освобожденные из неволи или еще лишенные свободы смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.
Помощь бизнесу
В Украине запускают проект "єРобота", который позволит создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Подать заявку на грант на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса можно уже с 1 июля.
Проект состоит из шести программ:
- Гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес.
- Гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки.
- Гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн).
- Гранты для стартапов в ИТ.
- Гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.
Заявку можно подать через портал "Дія" уже с 1 июля.
Напомним, украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.
Раньше мы рассказывали, по какой еще программе будут выплачивать помощь украинцам.