Залишився останній день! Що робити переселенцям, аби отримати виплати від держави

Згодом не всі переселенці зможуть отримати допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 травня не всі внутрішньо-переміщені особи зможуть отримати виплати від держави.

Відповідні зміни зафіксовані у постанові КМУ від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

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2000 грн допомоги (діти та особи з інвалідністю - 3000 грн) за два місяці (березень, квітень) зможуть отримати всі переселенці до 1 травня 2022 року. Однак з цього часу на допомогу можуть претендувати лише деякі категорії населення:

переселенці, які перемістилися з території територіальних громад, розміщених у районі ведення воєнних (бойових) дій;

особи, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

оточенні (блокуванні); особи, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги потрібно передусім стати на облік як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП або подати заявку на порталі "Дія".

Щоб отримати статус ВПО та виплати через застосунок:

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скачайте "Дію" або оновіть її (якщо вона вже встановлена на смартфоні);

зайдіть у "Дію";

натисніть слово "Послуги", а потім – "Отримати статус ВПО";

вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію та натисніть "Продовжити" (зазначимо, що геолокація потрібна лише один раз і лише для отримання послуг для ВПО);

якщо дітей у вас немає, натисніть "Зареєструватися без дітей";

виберіть картку "єПідтримка" від Monobank, щоб отримати фінансову допомогу;

вкажіть, яка допомога вам потрібна (медичне обслуговування, послуги з освіти чи гуманітарна допомога) та залиште свої контактні дані.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України Кабмін ухвалив рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Є також інші види допомоги, читайте про них детально в нашому матеріалі.