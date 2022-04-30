Остался последний день! Что делать переселенцам, чтобы получить выплаты от государства

Скоро не все переселенцы смогут получить помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 1 мая не все внутриперемещенные лица смогут получить выплаты от государства.
Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении КМУ от 20 марта 2022 г. № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".
2000 грн помощи (дети и лица с инвалидностью – 3000 грн) за два месяца (март, апрель) смогут получить все переселенцы до 1 мая 2022 года. Однако с этого времени на помощь могут претендовать лишь некоторые категории населения:
- переселенцы, которые переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе ведения военных (боевых) действий;
- лица, которые находятся под временной оккупацией, в окружении (осаде);
- лица, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Как получить помощь?
Для получения помощи нужно прежде всего стать на учет как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в Центр предоставления административных услуг (укр. – ЦНАП) или подать заявку на портале "Дія".
Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение:
- скачайте приложение "Дія" или обновите его (если оно уже установлено на смартфоне);
- зайдите в приложение "Дія";
- нажмите "Услуги", а затем – "Получить статус ВПЛ";
- укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите кнопку "Продолжить" (отметим, что геолокация требуется только один раз и только для получения услуг для ВПЛ);
- если детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей";
- выберите карту "єПідтримка" от Monobank, чтобы получить финансовую помощь;
- укажите, какая помощь вам необходима (медицинское обслуживание, услуги образования, гуманитарная помощь) и оставьте свои контактные данные.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.
Есть также другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.