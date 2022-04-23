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Как получить денежную помощь для переселенцев на карту Monobank — инструкция

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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23 апреля, 13:31
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Рассказываем, как получить социальную помощь от государства внутренне перемещенным лицам на карту Monobank
Переселенцам предусмотрено 2000 или 3000 грн выплат
Переселенцам предусмотрено 2000 или 3000 грн выплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Внутренне перемещенные лица получат по 2 тыс. грн помощи на проживание от государства, также по 3 тыс. грн будут выплачиваться на детей.

"Сегодня" расскажет, как оформить выплату на карту Monobank.

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Заметим, что денежные выплаты будут получать не только те, кто переехал из региона, где идут боевые действия, в другие, но и те, кто переместился в пределах одной области, одного региона.

Сначала, для получения помощи нужно стать на учет как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо общины, ЦНАП, или подать заявку на портале "Дія".

Как оформить выплату через приложение "Дія" на карту Monobank

Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение "Дія":

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  • скачайте "Дія" или обновите его (если оно уже установлено на смартфоне);
  • зайдите в "Дія";
  • нажмите слово "услуги", а затем – "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите кнопку "Продолжить" (отметим, что геолокация требуется только один раз и только для получения услуг для ВПЛ);
  • если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей";
  • выберите карту "єПідтримка" от Monobank, чтобы получить финансовую помощь;
  • укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте свои контактные данные.

Какую помощь государство оказывает семьям военных

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

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Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.

Есть также и другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.

Раньше мы писали, что клиенты Monobank жалуются, что не могут снять наличный доллар и остаются без денег.

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