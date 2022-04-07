Ощадбанк запустив нову послугу для українців – кому буде корисною

Ощадбанк запустив ще одну послугу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато людей змушені були покинути дім через небезпеку. Частина українців переміщається в західні області країни, а частина виїжджає за кордон. У сусідні країни можна виїхати як залізницею, так і власним транспортом.

Але для власного авто потрібен страховий поліс – "Зелена карта". Відтепер його можна придбати у відділенні Ощадбанку. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Як купити "Зелену карту" в Ощадбанку

Поліс "Зелена карта" потрібен для виїзду за кордон на власному авто. Його можна придбати лише на території України на автомобіль з українською реєстрацією. "Зелена карта" покриває заподіяння шкоди:

майну (рухомому і нерухомому) третіх осіб;

здоров'ю третіх осіб.

Українські прикордонники можуть не перевірити наявність страхового поліса. Однак якщо ви плануєте перетинати кордони інших країн Шенгенської угоди, наявність поліса можуть перевірити. Якщо такого поліса не буде, то вам загрожують:

штраф від 800 євро (25 633 грн) до 1600 євро (51 267 грн);

затримання автомобіля;

внесення водія до чорного списку, що може призвести до тимчасової заборони в'їзду в країни Шенгенської угоди.

Зазвичай купити "Зелену карту" можна на кордоні, і це коштуватиме дорожче, ніж якщо купити її заздалегідь. Тому Ощадбанк запустив таку послугу. Перевірити, які відділення банку працюють, щоб її отримати, можна за посиланням.

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Вартість "Зеленої карти" залежить від виду транспортного засобу, країни відвідування та терміну перебування на її території.

Як отримати грошову допомогу для переселенців на картку ПриватБанку

Раніше ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати від держави на картку ПриватБанку.

Щоб гроші прийшли на картку, під час оформлення заяви на отримання фінансової допомоги, потрібно вказати номер рахунку – IBAN картки.

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Цей номер можна отримати онлайн і для цього не потрібно йти до відділення банку. IBAN картки можна знайти у Приват24:

зайдіть у "Гаманець"

далі потрібно перейти до "Картки" та "Вибір картки"

потрібна інформація буде у розділі "Реквізити"

"Сьогодні" також розповідали, скільки українців втратили заробіток під час війни та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави.