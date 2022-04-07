Ощадбанк запустил новую услугу для украинцев – кому будет полезна

Ощадбанк запустил еще одну услугу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие вынуждены были покинуть дом из-за опасности. Часть украинцев перемещается в западные области страны, а часть уезжает за границу. В соседние страны можно выехать как по железной дороге, так и собственным транспортом.

Но для собственного авто требуется страховой полис – "Зеленая карта". Теперь его можно приобрести в отделении Ощадбанка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Как купить "Зеленую карту" в Ощадбанке

Полис "Зеленая карта" нужен для выезда за границу на собственном авто. Его можно купить только на территории Украины на автомобиль с украинской регистрацией. "Зеленая карта" покрывает причинение вреда:

имуществу (движимому и недвижимому) третьих лиц;

здоровью третьих лиц.

Украинские пограничники могут не проверить наличие страхового полиса. Однако если вы планируете пересекать границы других стран Шенгенского соглашения, наличие полиса могут проверить. Если такого полиса не будет, вам угрожают:

штраф от 800 евро (25 633 грн) до 1600 евро (51 267 грн);

задержание автомобиля;

внесение водителя в черный список, что может привести к временному запрету въезда в страны Шенгенского соглашения.

Обычно купить "Зеленую карту" можно на границе, и это обойдется дороже, чем если купить ее заранее. Потому Ощадбанк запустил такую услугу. Проверить, какие отделения банка работают, чтобы ее получить, можно по ссылке.

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Стоимость "Зеленой карты" зависит от вида транспортного средства, страны посещения и срока пребывания на ее территории.

Как получить денежную помощь для переселенцев на карту ПриватБанка

Ранее мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица могут получить выплаты от государства на карту ПриватБанка.

Чтобы деньги пришли на карту, при оформлении заявления на получение финансовой помощи нужно указать номер счета – IBAN карты.

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Этот номер можно получить онлайн и для этого не нужно идти в отделение банка. IBAN карты можно найти в Приват24:

зайдите в "Кошелек"

далее нужно перейти в "Карты" и "Выбор карты"

нужная информация будет в разделе "Реквизиты"

"Сегодня" также рассказывали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны и какие семьи могут получить денежную помощь от государства.