Оператору "Північного потоку – 2" Німеччина пригрозила негайним розглядом

Німецький регулятор перевірить, чи будуть виконані і дотримані всі приписи при експлуатації першої гілки трубопроводу / Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральне мережеве відомство Німеччини пригрозило компанії Nord Stream 2 AG "негайним розглядом", якщо оператор "Північного потоку – 2" не зможе підтвердити, що газопровід відповідає всім вимогам законодавства Євросоюзу.

Про це повідомили РІА Новости в пресслужбі відомства.

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"Федеральне мережеве агентство однозначно зберігає за собою право почати наглядове провадження, в тому числі про недобросовісні практики, проти Nord Stream 2 AG, якщо сумніви щодо дотримання всіх регулярних вимог не будуть зняті", – заявив співрозмовник агентства.

За його словами, це стосується питань інтеграції інфраструктури в ринок Німеччини і недискримінаційного доступу до мережі.

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Оскільки оператор газопроводу неодноразово заявляв, що всі технічні умови для запуску "Північного потоку – 2" виконані і найближчим часом перша нитка газопроводу може бути введена в експлуатацію. Федеральне мережеве відомство зажадало від Nord Stream 2 AG передати повні відомості, що при експлуатації першої гілки трубопроводу будуть виконані і дотримані всі приписи. Крім того, оператор повинен при необхідності привести докази, що всі правила дотримані.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

Як заявляла представниця Єврокомісії Вівіан Лунела, схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою для сертифікації "Північного потоку – 2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазійського газу на східному кордоні України.

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Тим часом кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. Однак водночас повинні враховуватися інтереси України.