Нова схема обману через Приват24: як на українку "повісили" відразу кілька кредитів

У клієнтки ПриватБанку вкрали всі гроші змінивши фінансовий номер - що відповіли в банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку розповів про проблеми з безпекою в мобільному додатку Приват24 і про те, як з карти його дружини зняли велику суму грошей.

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Про це чоловік залишив відгук на сайті "Мінфін".

За словами користувача його дружина, яка має карту "Універсальна" та користується додатком, не може зайти в програму вже другий день поспіль.

"Оскільки я завжди допомагаю займатися настройками додатків, побачив при її спробах входу, що фінансовий номер в програмі скинутий і для повторної авторизації з відновленням номера, необхідно провести маніпуляції в терміналі або звернутися до відділення, – розповів чоловік.

На наступний день фінансовий номер вдалося відновити і карткою, з невеликим залишком грошей, не користувалися близько двох тижнів. Потім, власник коментаря і його дружина вирішили купити продукти, розплатившись карткою ПриватБанку, однак на касі виявилося, що на рахунку не вистачає коштів.

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"Для з'ясування розміру залишку на карті, підійшли до банкомату Привату і побачили залишок в розмірі 36.0 грн, – написав чоловік

Пізніше з'ясувалося, що шахраї не тільки вкрали гроші з рахунку, а й збільшили кредитний ліміт до 15 тис. грн і зняли все трьома частинами пізно вночі. В додаток Приват24 увійти знову не вдалося і виявилося, що фінансовий номер знову змінений.

Приїхавши у відділення, потерпілі отримали роздруківку рухів по карті за місяць і виявилося, що крім знятих кредитних коштів хтось взяв в кредит якийсь товар у магазині техніки, вартістю 15 тис. грн, розбивши на 15 платежів.

"Додатково до цього, в роздруківці була присутня купа оплат за інфоуслугі фірм, які займаються видачею моментальних кредитів до 30 тис. грн, які злодій теж хотів "повісити" на власницю карти і що стане відомо, тільки через місяць, коли почнуть дзвонити з вимогою повернення боргу, – пише користувач.

Головне обурення обкраденого клієнта викликало те, що за цей період банк не надіслав жодного смс з інформацією про зміну фінансового номера.

Хоча інструкція ПриватБанку стверджує, що неможливо зробити новий фінансовий номер без наявності старого, на який прийде повідомлення або дзвінок для підтвердження заміни клієнтом.

"Банком для безпеки і захисту від крадіжки не було зроблено нічого, крім видачі кредиту на чужу карту невідомій, сподіваюся поки, особі."

Також клієнт написав, що вже звернувся в поліцію. Це не перший випадок шахрайства через Приват24, ми вже розповідали як злодії крадуть гроші з рахунків шляхом злому акаунтів, фейковий дзвінків і фішингу.

Що відповів ПриватБанк

Під цим відгуком співробітники банку написали відповідь і заявили, що номер телефону можна поміняти при наявності доступу до старого паролю від додатка, а також рекомендували жінці звернутися в поліцію.

"Для проведення розслідування за фактом шахрайства ми рекомендуємо вашій дружині звернутися в правоохоронні органи, які можуть отримати за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом всю необхідну інформацію, – відповіли в ПриватБанку.

Раніше ми писали, що через додаток Приват24 можна зручно оплатити комунальні послуги і створили для вас покрокову інструкцію.

Окрім цього, ПриватБанк знову став лідером в списку найприбутковіших українських банків за перші шість місяців 2021 року.