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Шахраї купили музику в інтернеті на всі гроші клієнтки Привату – реакція банку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 08:20
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ПриватБанк відмовився робити запити на повернення коштів обкраденої клієнтки
ПриватБанк відмовився повертати гроші обкраденій клієнтці
ПриватБанк відмовився повертати гроші обкраденій клієнтці / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку поскаржилась на прикрий інцидент із шахраями, які купили на всі її гроші музику в ITunes, а банк відмовив у запиті на повернення коштів.

Про це користувачка із ніком Kamienczanka Blacky залишила відгук на сайті "Мінфін".

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Згідно з ним, 23 вересня зранку хтось почав робити несанкціоновані покупки з її картки на сервісі ITunes.

"Купували весь день (кожні 10−20 хвилин) — і продовжили це робити ранком 24 вересня. Жодних смс-сповіщень про паролі чи списання коштів мені не надходило", – пише вона.

Баланс карти клієнтка перевірила аж 26 вересня і лише тоді помітила зникнення великої суми коштів та звернулася у службу підтримки.

"В неділю ввечері додзвонитися до живої людини, схоже, взагалі неможливо. Оператор обнадіяв, що такі справи часто закінчуються поверненням коштів. Але далі все було не так райдужно."

Оператор, який розбирався із цією ситуацією відкрив заявки на повернення коштів, але не всіх. Банк погодився оскаржити лише 35 незаконних транзакцій з 44 запевняючи, що є ліміт на повернення коштів за покупки.

"Я звернулася до поліції та до кіберполіції. Направила верифікований запит Голові правління банку. Подала запит на опротестування транзакцій також у відділенні Apple Україна. Профіль шахрая на Apple.com заблочили — і це поки все, що зробив Applе, що ганебно мало", – жаліється жінка.

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ПриватБанк відповів на цей коментар, що по деяким заявкам, вони не можуть провести претензійну роботу, оскільки існує обмеження на кількість заявок зі сторони платіжної системи.

"Закриті лише ті заявки, котрі перевищують даний ліміт, а по іншим заявкам вже ведеться робота. Зі своєї сторони ми зробимо все, щоб оскаржити списання коштів", – написав банк у відповідь.

У той же день, 30 вересня, свій відгук на сайті залишив обурений клієнт Monobank у якого шахраї вкрали фінансовий номер, взяли на нього кредит та зняли всі гроші, а система безпеки банку ніяк не зреагувала.

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