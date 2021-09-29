Співробітницю ПриватБанку звинуватили в шахрайстві – як "розвели" клієнта

Як розповів українець, у відділенні банку йому повідомили, що незабаром кредитні картки "Універсальна" перестануть видавати

На ПриватБанк поскаржився клієнт / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Приватбанку поскаржився на співробітника фінустанови, який замість кредитної картки "Універсальна" з безкоштовним обслуговуванням шляхом обману запропонував оформити карту "Універсальна Gold" із щомісячною оплатою в розмірі 20 грн.

Як написав клієнт банку на сайті "Мінфін", він звернувся до відділення з проханням перевипустити кредитну карту "Універсальна", проте співробітниця розповіла, що ці карти в дефіциті і скоро їх не буде.

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"Тому запропонувала оформити карту "Голд" із щомісячною оплатою за користування в розмірі 20 гривень. Ну оскільки варіантів вона мені не надала, довелося погоджуватися. Сьогодні заради інтересу поспілкувався в чаті з оператором Приват24 і виявилося, що звичайні карти не в дефіциті, коротше розвели мене, виходить", – написав клієнт.

Що відповіли в ПриватБанку

Клієнту пообіцяли розібратися в ситуації і відзначили, що всі співробітники повинні бути клієнтоорієнтованими.

"Нам дуже шкода, що після відвідування відділення у вас залишився неприємний осад. Ми хочемо, щоб всі наші співробітники були клієнтоорієнтованими. Обов'язково розберемося в даній ситуації, щоб в подальшому ні ви, ні інший клієнт не стикалися з подібними ситуаціями. Про результати перевірки додатково вам повідомимо", – написали під відкликанням представники банку.

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Як ми писали раніше, шахраї вкрали через державний ПриватБанк у клієнтки 60 тисяч гривень. Вони подзвонили їй від імені служби безпеки банківської установи і за допомогою простих маніпуляцій зняли гроші з її рахунку.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків за портфелем гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.