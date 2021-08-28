"Нова пошта" потрапила в скандал, а "Північний потік -2" програв суд в Німеччині – найважливіше про гроші за тиждень

Скандал з "Новою поштою" і програш "Північного потоку - 2" в суді Німеччини. Колаж: "Сьогодні"

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" знову потрапила в скандал, а президент України Володимир Зеленський висловився про російський "Північний потік – 2".

Понеділок. Заява Зеленського про "Північний потік – 2"

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Сьогодні", російський газопровід "Північний потік – 2", який почали будувати в 2012 році, є зброєю в руках Росії.

Він вважає, що Україна повинна отримати від Європи і США гарантії енергетичної безпеки не лише на словах.

"Це гарантії, енергетична безпека, обсяги, транзит... Це питання пов'язане з енергетичною безпекою та тимчасово окупованими територіями, які також отримують газ і опалення взимку", – сказав Зеленський.

Вівторок. Скандал із "Новою поштою"

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" встановила поштомат прямо на шляху спуску з пандуса, який, як поскаржився клієнт, встановлений не за нормами.

"Почтомат встановлений прямо на шляху спуску з ненормативного пандуса з ненормативними перилами. Ну тобто "похвалитися" у вас не вийшло, більше вийшло знову сісти маком", – написав обурений клієнт.

В "Новій пошті" відповіли, що це фото – звичайна ілюстрація поштомату, щоб клієнти мали на увазі, що замовити посилку можливо не тільки в відділення або на адресу, однак пізніше все ж пообіцяли розібратися в ситуації.

Середа. Програш "Північного потоку – 2" в суді

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу російського газопроводу на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

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Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС.

Згідно з нормами, "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

Четвер. Можливе розширення списку оподатковуваних авто

Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок. За розроблений урядом законопроєкт №5600 у першому читанні проголосували депутати Верховної Ради.

На даному етапі податки повинні платити тільки ті власники авто, ціни на які перевищують 375 мінімальних зарплат або 2,2 мільйона гривень. Надалі це торкнеться і тих, хто купив машину за 1,2 мільйона гривень і більше.

П'ятниця. Нові вагони від "Укрзалізниці"

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відбулася презентація нових вагонів. На виставці представили перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:

Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер. Вагони обладнані системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури у кожному купе, а також:

системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;

системою відеоспостереження;

вакуумними туалетами.

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.