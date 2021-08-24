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Похвалитися не вийшло: "Нова пошта" потрапила в скандал через поштомати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
24 серпня, 10:38
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В "Новій пошті" сказали спочатку, що фото – звичайна ілюстрація поштомату, але пізніше пообіцяли розібратися в ситуації
На "Нову пошту" поскаржився один з клієнтів. Колаж: "Сьогодні"
На "Нову пошту" поскаржився один з клієнтів. Колаж: "Сьогодні"

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" встановила поштомат прямо на шляху спуску з пандуса, який, як поскаржився клієнт, встановлений не по нормам.

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Про це Олександр Стадніченко, який отримав повідомлення від "Нової пошти" про відкриття нового почтомата, написав в Facebook.

"Поштомат встановлений прямо на шляху спуску з ненормативного пандуса з ненормативними перилами. Ну тобто "похвалитися" у вас не вийшло, більше вийшло знову сісти в калюжу", – написав обурений клієнт.

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Він уточнив, що на фото зображений не почтомат №5080.

Що відповіли в "Новій пошті"

"Це фото – звичайна ілюстрація поштомату, щоб клієнти мали на увазі, що замовити посилку можливо не тільки в відділення або на адресу. Запевняємо, що наші поштомати встановлені відповідно всіх норм, щоб не викликати дискомфорт", – відповіли в "Новій пошті".

На що клієнт відповів: "Перед тим як що то заявляти, треба хоча б перевіряти інформацію".

Він показав свіже фото, де видно, що поштомат перекриває доступ до пандусу. В "Новій пошті" пообіцяли розібратися з ситуацією.

Скандал з втратою посилки вартістю 4 тисячі доларів

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На втрату посилки вартістю 4 тисячі доларів поскаржився клієнт "Нової пошти". Він розповів, що посилка була відправлена 1 серпня із Запоріжжя до Києва, проте до одержувача вона так і не дійшла.

Він розповів, що відправив Asic-майнер (пристрій для видобутку криптовалюта) вартістю 4 тисячі доларів. При відправленні у чоловіка запитали, яка оголошена вартість, але він той оцінив посилку мінімально, ймовірно, щоб не переплачувати за доставку.

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