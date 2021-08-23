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Україна має отримати бронежилет від "Північного потоку – 2": – Зеленський

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
23 серпня, 08:00
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Президент підкреслив, що для нього дуже важливо, щоб Україна має отримати гарантії не лише на папері
Зеленський обговорить питання "Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"
Зеленський обговорить питання "Північного потоку-2". Колаж "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який почали будувати в 2012 році, є зброєю в руках Росії. Україна повинна отримати від Європи і США гарантії і енергетичну безпеку.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" напередодні Дня Незалежності заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це зброя. І тоді для мене, як для президента, від них потрібно отримати бронежилет для України. Тому що в іншому випадку ми ніколи це не приймемо. І це не про гроші... Це гарантії, енергетична безпека, обсяги, транзит... Це питання пов'язане з енергетичною безпекою та тимчасово окупованими територіями, які також отримують газ і опалення взимку", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна повинна отримати гарантії не тільки на словах.

"У нас вже є "прекрасно діючий" Будапештський меморандум. Я не хочу стати другим президентом, який підпише документ, який потім не буде захищати Україну", – додав Зеленський.

"Північний потік – 2" і Україна

Якщо Росія буде використовувати проти України газопровід "Північний потік – 2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу, заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет.

"Якщо Росія знову буде агресивно вести себе по відношенню до України, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", – заявив Армін Лашет.

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Він вважає, що таким чином можна не дати Росії використовувати газопровід як геополітичне зброю.

Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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