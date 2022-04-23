"Нова пошта" зупинила виплату компенсацій – що сталося

У "Новій пошті" змінили правила компенсацій / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на роботу відділу компенсацій компанії. За його словами, жодна з двох його посилок не приїхала в цілості.

Про це чоловік залишив відгук у Facebook

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"Маю 2 посилки, першу пошкодили, інша приїхала без риштування, яке було включено у вартість доставки. Претензії та заяви оформлені вже більше 10 днів тому, виплати відшкодування немає", – йдеться у скарзі.

Клієнт пише, що спробував дізнатись у чому проблема на гарячій лінії і оператор розповів йому, що виплата усіх компенсацій буде лише після закінчення в країні воєнного стану.

"Давайте тоді я буду забирати свої посилки та обіцяти сплатити за їх доставку після закінчення воєнного стану?", – запропонував обурений чоловік.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

У компанії відреагували на скаргу і попросили клієнта надати усі деталі, щоб детально розібратися у проблемі.

"Сьогодні" вирішили самостійно уточнити цю інформацію і у "Новій пошті" підтвердили, що виплата компенсацій дійсно буде проводитися лише після війни.

Натомість подавати скарги у відділ компенсацій можна в будь-який момент, їх розглянуть і у разі схвального рішення виплатять вам гроші по закінченню воєнного стану.

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Нова послуга

У квітні "Нова пошта" запустила нову послугу для українців, які залишили країну через війну.

Вона називається "Речі з дому за кордон" і дозволяє відправити особисті речі з України до країн Європи з великими знижками.

Знижки становлять від 50% до 80% і залежать від ваги відправлення та зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої.

Зауважте, що за цим пільговим тарифом можна відправляти лише вживані речі, вони мають бути без етикеток та заводських упаковок, дійсно вашими особистими, а не новою покупкою.

В межах послуги заборонено відправляти:

документи з посвідченням особи;

їжу;

ліки;

алкоголь;

електроніку (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо);

гроші;

іменні банківські картки;

горючі матеріали.

Ще одне обмеження – вага, вона не має перевищувати 70 кілограмів.

"Сьогодні" також писали, де "Нова пошта" запускає кур’єрську доставку і розповідали, чому компанія змінила вигляд логотипу.