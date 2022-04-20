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"Нова пошта" запускає нову послугу – що можна надіслати зі знижкою

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 17:59
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Розповідаємо, що українцям заборонено відправляти у Європу зі знижками
Що можна надсилати зі знижкою до Європи
Що можна надсилати зі знижкою до Європи / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" запускає доставку особистих речей з України до країн Європи зі знижками. Послуга отримала назву "Речі з дому за кордон".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Суть послуги в тому, що вона дозволяє відправили валізу або коробку з особистими речамив одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%.

Розмір знижки залежить від ваги відправлення, якщо посилка важить меньше 30 кг. Якщо вага відправлення більша, то ціна залежить від зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої.

"Наприклад, відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг з складає 800 гривень, до 10 кг – 1200 гривень, а якщо відправити 30 кг – 2 000 грн. У тариф не входять можливі мита та податки, що можуть нараховуватися у країні отримання", – розповіли у "Новій пошті".

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Особисті речі можна відправити у 24 країни, їх перелік та зонування можна знайти тут. Зауважте, що відправляти можна лише вживані речі, тобто без етикеток та заводських упаковок, які дійсно є вашими особистими, а не новою покупкою.

До перевезення не допускаються:

  • документи з посвідченням особи;
  • їжа;
  • ліки;
  • алкоголь;
  • електроніка (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо);
  • гроші;
  • іменні банківські картки;
  • горючі матеріали.

Максимальна вага не має перевищувати 70 кг, а габарити відправлення не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів.

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Як скористатися послугою?

Оформити послугу "Речі з дому за кордон" потрібно спеціальним чином. Зробити це можна у будь-якому відділенні.

Відправлення треба принести у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість.

Далі назвіть країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача.

Якщо ви надсилаєте більше однієї позиції, з вами обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

"Нова пошта" і кур’єрська доставка

Із 19 квітня "Нова пошта" повернула послугу кур’єрської доставки та забору посилок на територію Київської області. Тепер цією опцією зможуть скористатися усі мешканці:

  • Бучі;
  • Ірпеня;
  • Стоянки;
  • Гостомеля;
  • Макарова та Макарівського району.

Зауважте, що під час повітряної тривоги та комендантського часу кур’єри не працюють, а графік їх роботи залежить від ситуації у конкретному населеному пункту. Через це доставка може затримуватись на декілька днів.

Із якими ще проблемами стикаються клієнти "Нової пошти", читайте в нашому матеріалі.

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