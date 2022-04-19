"Нова пошта" змінить логотип та назву на упаковці і у додатку (фото)

Як зміниться логотип "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Компанія "Нова пошта" доєдналась до загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість", ініційованої Міністерством цифрової трансформації.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

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У межах цієї ініціативи компанія змінить назву в своєму логотипі на "Сміливість", також і в інших каналах взаємодії, зокрема у мобільному додатку та на фірмовій упаковці. Наразі це виглядає таким чином:

/ Фото: Нова Пошта

Крім того, у "Новій пошті" заявили, що запустять у своїх корпоративних та маркетингових комунікаціях слогани зі словом "сміливість".

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"Новопоштовці також боронять свою країну зі зброєю в руках у лавах ЗСУ та в територіальних оборонах своїх міст. Ми надихаємося сміливістю одне одного та надихаємо нею весь світ. Тому ми підтримуємо інформаційну кампанію, щоб уславити та підтримати сміливість української нації", – заявив співвласник компанії Вячеслав Климов.

Акція від "Нової пошти"

Наприкінці березня компанія запровадила знижковий тариф до найближчого сезону зміни гуми на літню.

Оскільки дуже багато клієнтів купує шини саме через інтернет, на доставку шин для легкових автомобілів діє знижка 40%. Тобто, тариф на доставку однієї шини або диска (залежно від радіусу та зони) становить 30 грн.

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У "Новій пошті" наголосили, що доставку шин доведеться замовляти лише на вантажне відділення.

"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" віддає посилки під час війни і розповідали усі важливі нюанси про роботу компанії в цих умовах.