"Новая почта" изменит логотип и название на упаковке и в приложении (фото)

Как изменится логотип "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Компания "Новая почта" присоединилась к общенациональной информационной кампании "Смелость", инициированной Министерством цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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В рамках этой инициативы компания сменит название в своем логотипе на "Смелость", также в других каналах взаимодействия, в частности в мобильном приложении и на фирменной упаковке. Теперь это выглядит следующим образом:

/ Фото: Новая Почта

Кроме того, в Новой почте заявили, что запустят в своих корпоративных и маркетинговых коммуникациях слоганы со словом "смелость".

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"Новочтовцы также защищают свою страну с оружием в руках в рядах ВСУ и в территориальных оборонах своих городов. Мы вдохновляемся смелостью друг друга и вдохновляем весь мир. Поэтому мы поддерживаем информационную кампанию, чтобы прославить и поддержать смелость украинской нации", – заявил совладелец компании Вячеслав Климов.

Акция от "Новой почты"

В конце марта компания ввела скидочный тариф к ближайшему сезону смены резины на летнюю.

Поскольку очень много клиентов покупает шины именно через интернет, на доставку шин для легковых автомобилей действует скидка 40%. То есть тариф на доставку одной шины или диска (в зависимости от радиуса и зоны) составляет 30 грн.

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В Новой почте подчеркнули, что доставку шин придется заказывать только на грузовое отделение.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" отдает посылки во время войны и рассказывали все важные нюансы о работе компании в этих условиях.