"Нова пошта" без дозволу утилізувала посилку клієнта – що сталося

Що "Нова пошта" робить із незатребуваними посилками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" поскаржився, що поштовий оператор ніби-то утилізував його посилку на власний розсуд, без попередження.

Про це чоловік написав відгук у Facebook.

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Українець пише, що мав багато відправлень, які лежали понад 40 днів, однак утилізували чомусь саме це.

"Одне питання до нової пошти. Зараз ВІЙНА! І не всі люди мають можливість забрати посилки або повернути їх, бо багато хто виїхав зі своїх будинків за кордон!", – йдеться у пості.

Також чоловік пише, що працівники "Нової пошти" у відділенні заявили йому, що посилки під час війни вони не утилізують.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і зазначили, що з цією посилкою все не так просто і на неї була оформлена претензія від клієнта.

Перевіривши деталі "Нова пошта" відповіла, що попереднє рішення зміні не підлягає, оскільки всі терміни, згідно з умовами компанії, були дотримані.

Ми вирішили дізнатись у службі підтримки, за яких умов відбувається утилізація посилок і нам відповіли, що якщо впродовж 60 календарних днів відправлення не було витребуване одержувачем або відправником, то воно вважається невитребуваним.

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"Відповідальність компанії перед відправником за збереження відправлення припиняється" , – сказали нам.

Зауважте, компанія "Нова пошта" має право розпорядитися таким відправленням на власний розсуд, зокрема і утилізувати.

Акція від "Нової пошти"

"Нова пошта" запускає доставку особистих речей із України до країн Європи зі знижками - "Речі з дому за кордон".

Вона дозволяє відправили валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%. Сума знижки залежить від ваги посилки та відстані до країни.

Однак зауважте, що відправляти можна лише особисті речі, а не нові покупки.

"Сьогодні" також писали, що "Нова пошта" повернула важливу послугу і розповідали, що компанія змінила правила роботи у деяких регіонах.