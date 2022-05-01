"Новая почта" без спроса утилизировала посылку клиента – что произошло

Что "Новая почта" делает с невостребованными посылками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" пожаловался, что почтовый оператор якобы утилизировал его посылку по своему усмотрению, без предупреждения.

Об этом мужчина написал отзыв в Facebook.

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Украинец пишет, что у него было много отправлений, которые лежали более 40 дней, однако утилизировали почему-то именно это.

"Один вопрос к новой почте. Теперь ВОЙНА! И не все люди имеют возможность забрать посылки или вернуть их, потому что многие уехали из своих домов за границу!", – говорится в посте.

Также мужчина пишет, что сотрудники Новой почты в отделении заявили ему, что посылки во время войны они не утилизируют.

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Что ответили в Новой почте?

Представители компании отреагировали на жалобу и отметили, что с этой посылкой все не так просто – на нее была оформлена претензия от клиента.

Проверив детали "Новая почта" ответила, что предыдущее решение изменению не подлежит, поскольку все сроки, согласно условиям компании, были соблюдены.

Мы решили узнать в службе поддержки, при каких условиях происходит утилизация посылок и нам ответили, что если в течение 60 календарных дней отправление не было востребовано получателем или отправителем, то оно считается неистребованным.

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"Ответственность компании перед отправителем за сохранение отправки прекращается" , – сказали нам.

Обратите внимание, что компания "Новая почта" имеет право распорядиться таким отправлением по своему усмотрению, в том числе и утилизировать.

Акция от "Новой почты"

"Новая почта" запускает доставку личных вещей из Украины в страны Европы со скидками "Вещи из дома за границу".

Она позволяет отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50 до 80%. Сумма скидки зависит от веса посылки и расстояния до страны.

Однако заметьте, что отправлять можно только личные вещи, а не новые покупки.

"Сегодня" также писали, что "Новая почта" вернула важную услугу и рассказывали, что компания изменила правила работы в некоторых регионах.