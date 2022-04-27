Новая почта вернула важную услугу: что доступно украинцам

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", возобновила доставку заказов с интернет-магазинов США и еще семи стран Евросоюза
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме США, украинцы смогут заказывать посылки с интернет-магазинов таких стран:
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- Германия;
- Франция;
- Испания;
- Великобритания;
- Польша;
- Турция;
- Италия.
В компании также отмечают, что сейчас ведется работа по запуску в ближайшее время доставок из интернет-магазинов Китая.
В "Новой Поште" отмечают, что через сервис NP Shopping украинцы могут заказывать необходимые товары интернет-магазинах за границей, у которых нет прямой доставки в Украину.
Стоимость доставки зависит от веса посылки: чем больше вес – тем ниже стоимость доставки. Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping
Новый логотип "Новой почты"
Почтовая компания стала частью общенациональной информационной кампании "Смелость". В рамках этой инициативы "Новая почта" сменит название в своем логотипе на "Смелость", а также добавит это слово в свои слоганы.
Также название в логотипе изменится в мобильном приложении и фирменной упаковке. Новый вид лого "Новой почты" смотрите в нашем материале.
Ранее мы рассказывали, почему американская логистическая компания UPS прекращает работу в Украине, и писали, какой будет новая марка Укрпочты.