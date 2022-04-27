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Новая почта вернула важную услугу: что доступно украинцам

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 апреля, 18:57
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Рассказываем, какая популярная услуга снова доступна украинцам
Новая почта возобновила работу популярной услуги
Новая почта возобновила работу популярной услуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", возобновила доставку заказов с интернет-магазинов США и еще семи стран Евросоюза

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Кроме США, украинцы смогут заказывать посылки с интернет-магазинов таких стран:

  • Германия;
  • Франция;
  • Испания;
  • Великобритания;
  • Польша;
  • Турция;
  • Италия.

В компании также отмечают, что сейчас ведется работа по запуску в ближайшее время доставок из интернет-магазинов Китая.

В "Новой Поште" отмечают, что через сервис NP Shopping украинцы могут заказывать необходимые товары интернет-магазинах за границей, у которых нет прямой доставки в Украину.

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Стоимость доставки зависит от веса посылки: чем больше вес – тем ниже стоимость доставки. Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping

Новый логотип "Новой почты"

Почтовая компания стала частью общенациональной информационной кампании "Смелость". В рамках этой инициативы "Новая почта" сменит название в своем логотипе на "Смелость", а также добавит это слово в свои слоганы.

Также название в логотипе изменится в мобильном приложении и фирменной упаковке. Новый вид лого "Новой почты" смотрите в нашем материале.

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Ранее мы рассказывали, почему американская логистическая компания UPS прекращает работу в Украине, и писали, какой будет новая марка Укрпочты.

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