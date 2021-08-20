Номер телефону прив'яжуть до паспорту, а ціни на автогаз знову побили рекорд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ціни на автогаз знову рекордно підскочили, а депутати мають намір прив'язати номер телефону до паспорту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Pixabay

Володимир Зеленський заявив, що проєкт "Північний потік – 2" схожий на "погане кіно", курс біткоіну знову виріс в ціні, вартість яблук може підскочити до осені, в Раді хочуть прив'язати номер телефону до документів, автогаз на українських АЗС знову побив ціновий рекорд.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини п'ятниці, 20 серпня.

"Північний потік – 2" схожий на "погане кіно" – Зеленський

Україна не задоволена угодою Німеччини і США про "Північний потік – 2". Тому питання запуску російського газопроводу буде піднято на переговорах президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена 31 серпня.

При цьому сам проєкт "Північний потік – 2" схожий на "погане кіно" – всі глядачі вже знають фінал, заявив глава української держави в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Нової Газеті і Funke Media. Президент нагадав, що проєкт загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

Володимир Зеленський не згоден з підходом Німеччини і США до питання "Північного потоку – 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Курс біткоіна перевалив за 47 тисяч доларів

Курс біткоіна, найпопулярнішої криптовалюти, знову виріс 20 серпня. За останню добу біткоін подорожчав на 5,44% і перевищив 47 тис. доларів. У перспективі курс біткоіна може змінюватися відповідно до двох сценаріїв – вартість криптовалюти або перевищить 50 тис. доларів, або не зможе надовго закріпитися на позначці вище 48 тис. доларів.

За даними CoinDesk, до 13:30 за київським часом біткоін торгувався по 47,2 тис. доларів за "монету". Ринкова капіталізація криптовалюта оцінювалася в 887 млрд доларів.

Біткоїн знову рветься вгору / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

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Ціни на автогаз знову побили рекорд

З 13 по 20 серпня на українських АЗС рекордно зросла середня вартість автогазу- до 17,46 грн за літр. І ціни продовжують рости.

Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr. Середня роздрібна ціна на скраплений газ за останній тиждень зросла на 2,09 грн/л.

На АЗС знову подорожчав автогаз. Колаж "Сьогодні"

Депутати хочуть прив'язати номера телефонів українців до їх паспортів

У Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українціві прив'язці їх до паспортів. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт.

Швидше за все, українцям дадуть час "на подумати" до 2025 року. Депутати вважають, що це допоможе захистити українців від шахраїв.

Нардепи мають намір прив'язати номер телефону до паспорту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Ціни на яблука можуть злетіти

Восени 2021 року ціна на яблука може піднятися до 30-35 гривень за кілограм. Однак торішньої вартості в 50 гривень за кілограм фруктів бути не повинно, кажуть експерти.

Деякі фермери втратили значну частину врожаю ранніх сортів через холодну весну і шкідників. Незважаючи на це, аграрії сподіваються, що пізніх яблук вдасться зібрати набагато більше.