Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Холодна весна і шкідники зіпсували врожай яблук – наскільки злетить ціна

Віра Качмар Віра Качмар кореспондентка Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
20 серпня, 14:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на негоду, в цьому році фруктів на 20-30 відсотків більше, ніж в минулому році
Ціна на яблука знову може злетіти. Колаж "Сьогодні"
Ціна на яблука знову може злетіти. Колаж "Сьогодні"

У 2021 році цінана яблука може піднятися до 30-35 гривень за кілограм. Однак торішньої вартості в 50 гривень за кілограм фруктів бути не повинно, кажуть експерти.

Реклама

Деякі фермери втратили значну частину врожаю ранніх сортів через холодну весну і шкідників. Однак сподіваються, що пізніх яблук вдасться зібрати набагато більше.

Ранні "Білий налив", "Слава переможцям" і "Селеста"

На українських прилавках з'являються ранні сорти яблук, а покупці придивляються до цін. Українці добре пам'ятають торішній дефіцит, коли кілограм бананів коштував 27 гривень, а вітчизняних яблук – мало не 50.

У одного з аграріїв в Мізяківських Хуторах Вінницької області на 20-ти гектарах землі тисячі яблунь усипані плодами. Планує зібрати 500 тонн. Незважаючи на вражаючу цифру, низьких цін зараз чекати не варто, каже агроном.

"Ціна на яблуко в цьому році повинна бути високою. Недобір урожаю, не всі сорти в цьому році віддаються на всю потужність", – стверджує Руслан Заїка.

Каже, всьому виною холодна погода навесні, а також шкідники. Незважаючи на це, на столичних прилавках вже реалізують перші сезонні яблука:

  • "Вільямс", "Селеста" і "Єлизавета" приїхали з Вінницької області. На ринку в Києві продають, як мінімум, за 25 гривень за кілограм.
  • Купити можна вже і "Білий налив", "Славу переможцю" і "Приму". Ціни коливаються від 25 до 30 гривень за кіло.
Реклама

Вся надія на пізні сорти

Деякі вінницькі фермери втратили близько 70% врожаю ранніх яблук. Аграрії сподіваються, що пізні сорти яблук не підведуть.

Навіть з урахуванням не зовсім вдалого раннього врожаю, такого дефіциту, як в минулому році, коли кілограм бананів коштував майже вдвічі дешевше за вітчизняні яблука, не буде, каже економіст Олег Пендзин. Хоча несприятлива погода і шкідники додали клопоту, в цьому році урожай таких фруктів на 20-30 відсотків більше, ніж в минулому році.

"Як тільки у нас закінчиться період збирання яблук, ми їх покладемо в сховища. Треба бути готовими до того, що ціна на яблука піде вгору, однозначно. Я думаю, що в реальній дійсності ми будемо спокійно бачити яблука і по 30, і по 35 гривень за кілограм. Це десь жовтень-листопад", – прогнозує експерт.

Ранні яблука зберегти на зиму не вдасться, а ось пізні сорти – цілком. Тримати їх можна в погребі чи підвалі, або на стелажах. Головне, щоб в приміщенні була хороша вентиляція, невисока температура і ніякої зайвої вологи. Тримати яблука можна в коробках або контейнерах. А кожен шар прокласти папером.

Цікаво, що в березні Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти харчування. За даними продовольчої організації ООН (ФАО), чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука.

Реклама

До речі, в Австралії на збір врожаю яблук відправляють роботів. У них спеціальні камери, які за допомогою впроваджених алгоритмів сканують дерева в саду.

Фрукти робот зриває спеціальним м'яким захопленням з пневматичним приводом і чотирма пальцями. Після того, як яблуко зірвано, воно всмоктується в спеціальний відсік. Вчені кажуть, що плід взагалі не пошкоджується.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти