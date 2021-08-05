Ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС

Зріджений газ для авто буде дорожчати і надалі, впевнені фахівці

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Сьогодні

Середня вартість зрідженого газу на українських АЗСдосягла рекордних 17,07 гривень за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. При цьому експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.

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Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

Де і як виросла ціна на газ

В мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн.

вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн. На станціях AMIC паливо подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.

паливо подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн. У мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр.

– на 20 копійок за літр. Мережі ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.

Прогноз цін на автогаз

За прогнозами експертів, скраплений газ буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) не обраний, а ресурсу на ринку – невеликий дефіцит. Як вже говорив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, в перший тиждень серпня зростання цін може скласти 50 копійок за літр, що ми зараз і спостерігаємо.

"Основним фактором подорожчання є дефіцит ресурсу, викликаний зниженням поставок найбільших зовнішніх виробників – це РФ, Білорусь. Тиск на ціни зробило і скорочення імпорту по морю на 25% – до 12 тис. т (весь ринок газу – понад 100 тис. т на місяць ). Як правило, в минулі роки морські поставки автогазу щоліта дешевшали. Тому трейдери збільшували обсяги поставок, що додатково знижувало ціни. Нинішнього літа через зростання цін на нафту цього не сталося", – заявляв експерт.

Нагадаємо, тільки за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л , або 10%, підвів підсумки експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн. В останній тиждень місяця "зелене паливо" дорожчало, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.

2 серпня ціна на LPG досягла чергового рекорду – 16,88 грн/л. Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л. Мережі "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango, "Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" підвищили ціни в межах 5-20 коп./л.

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Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в черговий раз підвищив граничну ціну на бензин, для дизельного палива показник трохи знизився. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, тепер з урахуванням дозволеної націнки: вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,86 грн (+22 коп. До попередньої ціни), а дизельного палива – 29,24 грн (-1 коп.).

За підсумками останнього тижня найвищі ціни на всі види нафтопродуктів зафіксовані в Луганській області, а найнижчі – в Сумській.

Тим часом, НАБУ звинувачує голову Харківської обласної ради у вимаганні. Подробиці можна дізнатися у випуску "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ