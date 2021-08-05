Ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Сьогодні
Середня вартість зрідженого газу на українських АЗСдосягла рекордних 17,07 гривень за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. При цьому експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.
Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.
Де і як виросла ціна на газ
- В мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн.
- На станціях AMIC паливо подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.
- У мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр.
- Мережі ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.
Прогноз цін на автогаз
За прогнозами експертів, скраплений газ буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) не обраний, а ресурсу на ринку – невеликий дефіцит. Як вже говорив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, в перший тиждень серпня зростання цін може скласти 50 копійок за літр, що ми зараз і спостерігаємо.
"Основним фактором подорожчання є дефіцит ресурсу, викликаний зниженням поставок найбільших зовнішніх виробників – це РФ, Білорусь. Тиск на ціни зробило і скорочення імпорту по морю на 25% – до 12 тис. т (весь ринок газу – понад 100 тис. т на місяць ). Як правило, в минулі роки морські поставки автогазу щоліта дешевшали. Тому трейдери збільшували обсяги поставок, що додатково знижувало ціни. Нинішнього літа через зростання цін на нафту цього не сталося", – заявляв експерт.
Нагадаємо, тільки за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л , або 10%, підвів підсумки експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн. В останній тиждень місяця "зелене паливо" дорожчало, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.
2 серпня ціна на LPG досягла чергового рекорду – 16,88 грн/л. Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л. Мережі "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango, "Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" підвищили ціни в межах 5-20 коп./л.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в черговий раз підвищив граничну ціну на бензин, для дизельного палива показник трохи знизився. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, тепер з урахуванням дозволеної націнки: вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,86 грн (+22 коп. До попередньої ціни), а дизельного палива – 29,24 грн (-1 коп.).
За підсумками останнього тижня найвищі ціни на всі види нафтопродуктів зафіксовані в Луганській області, а найнижчі – в Сумській.
Тим часом, НАБУ звинувачує голову Харківської обласної ради у вимаганні. Подробиці можна дізнатися у випуску "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ