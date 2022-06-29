"Ніхто до цього не готовий": що буде з доларом, якщо НБУ відпустить курс

НБУ не знає, яким може бути курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо скасувати обмеження на імпорт товарів, то доведеться відпустити і офіційний курс долара. Але в такому разі ніхто не знає, де він зупиниться.

Про це заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua.

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За його словами, саме ця невизначеність і стримує процес. Справа в тому, що імпорт та експорт у країні кардинально розділилися. Імпортери, по суті, купують валюту у Нацбанку, яка набагато дешевша за ринкову.

А експорт, навпаки, страждає, оскільки змушений валюту продавати тут за максимально низьким курсом.

"Оскільки Нацбанк не знає, який буде курс, його потрібно просто відпустити. Вони готові купувати за ринковим курсом, але ніхто більше до цього не готовий", – вважає Угляниця.

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Таку думку висловив і податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу, генеральний директор компанії "Є.С. Консалтинг" Олександра Томашівська.

"Скасувавши список критичного імпорту, можемо отримати величезне виведення валюти з країни будь-якими способами. Думаю, поки список акуратно розширюватимуть і дивитимуться на валютний платіжний баланс", – вважає вона.

Курс долара на чорному ринку

Долар на чорному ринку України розпочав 29 червня на рівні 35,35/35,50 грн, проте вже ближче до обіду його вартість різко зросла.

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Середній курс продажу долара становить 35,55 грн, а покупки – 35,41 грн, а ще 28 червня ці показники становили 35,4 та 35,12 грн/дол.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом у найближчі півроку, та розповідали, що може зміниться на валютному ринку зовсім скоро.