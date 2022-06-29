"Никто к этому не готов": что будет с долларом, если НБУ отпустит курс

НБУ не знает, каким может быть курс доллара / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если отменить ограничения на импорт товаров, то придется отпустить и официальный курс доллара, но в таком случае никто не знает, где он остановится.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

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По его словами, именно эта неопределенность и сдерживает процесс. Дело в том, что импорт и экспорт в стране кардинально разделились. Импортеры, по сути, покупают валюту у Нацбанка, которая намного дешевле рыночной.

А экспорт, наоборот, страдает, поскольку вынужден валюту продавать здесь по максимально низкому курсу.

"Поскольку Нацбанк не знает, какой будет курс, его нужно просто отпустить. Они готовы покупать по рыночному курсу, но никто больше к этому не готов", – считает Угляница.

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Такое же мнение высказал и налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании "Е.С. Консалтинг" Александра Томашевская.

"Отменив список критического импорта, можем получить огромное выведение валюты из страны любыми способами. Думаю, пока список будут аккуратно расширять и смотреть на валютный платежный баланс", – считает она.

Курс доллара на черном рынке

Доллар на черном рынке Украины начал 29 июня на уровне 35,35/35,50 грн, однако уже ближе к обеду его стоимость резко возросла.

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Средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,41 грн, а еще 28 июня эти показатели составляли 35,4 и 35,12 грн/долл.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом в ближайшие полгода, и рассказывали, что может измениться на валютном рынке совсем скоро.