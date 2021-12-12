Непристойно дорого! За скільки можна продати звичайну радянську копійку

Якщо знайти рідкісну монету в скарбничці, то можна отримати хорошу ціну / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах для нумізматів продають багато цікавих екземплярів монет. Деякі коштують кілька гривень, а деякі – кілька сотень тисяч.

"Сьогодні" звернули увагу на одну радянську копійку.

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Звичайна радянська монета, яка колись була у кишені, у кожного жителя радянського сюзу продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску десь завалялася вдома, то її можна вигідно продати та отримати добрі гроші.

/ Фото: скріншот

Ще одну монету, таким самим номіналом, продають за 200 тисяч гривень. Це новороба, рік випуску такого зразка – 1949. Якщо знайти таку в скарбничці, то можна отримати хорошу ціну.

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/ Фото: скріншот

А за одну копійку 1985 року випуску просять 5500 гривень. Така монета, порівняно з іншими, коштує небагато. Незважаючи на те, що за словами автора, на ній заводський брак.

/ Фото: скріншот

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/ Фото: скріншот

Що ще продають?

На аукціонах користуються попитом і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише з 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія.

А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні за 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що багато українців через непотрібність вже давно викинули старі радянські монети, адже за них уже майже 30 років нічого неможливо купити. Але ті, хто вирішив не поспішати чи залишив собі на згадку, можуть продати їх за хорошу ціну.

Нагадаємо, що на аукціонах пропонують і рідкісні купюри, деякі з них перебувають у обігу, але через особливості стоять набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.