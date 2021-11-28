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Не поспішайте викидати: на аукціонах за радянські монети можна отримати сотні тисяч гривень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
28 листопада, 08:30
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На радянських 15 копійках у фразі "Союз радянських соціалістичних республік" одне слово написало з помилкою
Українці можуть дорого продати радянські копійки
Українці можуть дорого продати радянські копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало українців за непотрібністю вже давно викинули старі радянські монети, адже за них уже майже 30 років неможливо нічого придбати. Але ті, хто вирішив не поспішати чи залишив собі на згадку, можуть продати їх за хорошу ціну.

"Сьогодні" знайшли на одному з онлайн-аукціонів цікаві пропозиції.

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Монету номіналом три копійки 1937 року продають за 280 тис. гривень. Продавець пише, що на монеті плоска зірка – це перепутка.

/ Фото: скріншот

1 копійку 1957 року також продають за дорого. На ній немає жодних особливостей, але за рахунок року випуску вона стала досить рідкісною та коштує 207 тис. гривень.

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/ Фото: скріншот

Дорого коштує і монета номіналом 15 копійок 1932 випуску. Продавець лоту вказав у описі, що можливо цей екземпляр єдиний. Там у фразі "Союз советских социалистических республик" слово "советских" написано з помилкою – "советзких".

/ Фото: скріншот

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За 5 копійок 1955 року просять 100 тисяч гривень. Така монета була в обігу і це позначилося на її стані, але ціна на неї висока.

/ Фото: скріншот

Що ще продають?

На аукціонах користуються попитом і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати хороші гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише з 1995 року, а у 1992 році була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, яка нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.

Часто на аукціони заходять і боністи. Їм пропонують рідкісні купюри, деякі з них перебувають у обігу, але через особливості коштують набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінні монети. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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