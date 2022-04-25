Несподіваний поворот на ринку: що буде з цінами на первинку після війни

Що буде з цінами на первинку в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через 2-3 місяці після закінчення війни український ринок нерухомості знайде баланс між попитом і пропозицією, і з цього почнеться зростання цін на первинному ринку.

Про це розповів спеціаліст з ринку нерухомості Михайло Артюхов UBR.ua.

Реклама

За його словами, на первинку ціну зростатимуть на 1% на місяць або на 12% у річному вимірі.

А ось президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта вважає, що заморожений ринок первинного житла почне відновлюватись тоді, коли в Україні відновлять роботу Державного реєстру прав на нерухомість.

Після цього, на думку Піти, на 5-10% може зрости вартість первинного житла на Західній Україні, порівняно з довоєнним рівнем.

Реклама

Сприяє цьому приплив переселенців з інших регіонів та дефіцит на місцевому ринку.

Михайло Артюхов вважає, що ринок почне відновлюватися не після відкриття реєстру, а лише після остаточного завершення бойових дій.

Переселенці зможуть викупити житло

Раніше ми розповідали, що Денис Шмигаль розповів про можливість переселенцям викупити надане державою тимчасове житло.

Реклама

Викупити це житло можна буде за умов довгострокових пільгових кредитів, а будувати його планують лише на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва.

"Сьогодні" також писали, в яких містах найбільш низькі ціни на оренду житла і розповідали, як держава буде розселяти переселенців.