Смаки покупців житла зміняться: що буде з первинкою після війни

Експерти кажуть, що типи будівель залежатимуть від кількох факторів

У покупців можуть змінитися пріоритети при виборі житла після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після війни в Україні обіцяють відновити всю житлову нерухомість. Люди, які втратили квартири та будинки, мають отримати новий дах над головою. Але якими будуть нові багатоквартирні будівлі, поки незрозуміло. В уряді кажуть, що це будуть будинки з внутрішніми бомбосховищами, як в Ізраїлі, але забудовники кажуть, що тоді ціна будівництва суттєво збільшиться.

"Сьогодні" з'ясували, які будинки можуть будувати девелопери і чому віддаватимуть перевагу українці.

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Проясниться після перемоги

На тлі постійного обстрілу російськими військами українських міст до парламенту було внесено законопроєкт, який ініціює розробку нових будівельних норм, що передбачають надійні бомбосховища у відбудованих та нових будинках.

Ініціатива відмінна, але все, як завжди, упиратиметься у вартість такого житла. Справа в тому, що підземні приміщення дуже здорожчають будівництво. Наприклад, підземні паркінги, які останнім часом використовують саме як бомбосховища, будувалися виключно в будинках цінової категорії "вище середнього".

Тобто якщо стоїть завдання швидко забезпечити українців новим житлом, то потрібно будувати максимально бюджетні будинки, якщо на чільне місце ставити питання безпеки, то потрібно готуватися до додаткових витрат.

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"Всі, хто замислювався про купівлю житла, сьогодні задаються питанням, яким воно буде в найближчому майбутньому? Чи обов'язкові будуть бомбосховища або укріплені кімнати всередині будинку? Яка доля панорамних вітражних вікон? Чи потрібно будувати криті укріплені паркінги? Чи будуть додатково укріплені зовнішні стіни? Чи додаватиметься додаткова жорсткість залізобетонному каркасу будівлі? І ще багато питань", – каже генеральний директор девелоперської компанії GREENOL Олег Приходько.

За його словами, відповіді на ці питання залежатимуть від умов мирного договору між сторонами, що воюють.

"Якщо Україна вступить у стадію миру, але при цьому збережеться військовий потенціал, хай і значно розбитий, північних сусідів, то на ринку житла домінуватимуть проєкти укріплених будівель з бомбосховищами тощо. При цьому всі розумітимуть, що це ще не кінець і все може повторитися. Якщо ж Україна за підтримки країн-друзів здобуде впевнену перемогу, а країна, що почала спецоперацію, отримає дефолт і економічний спад через санкції і її військовий потенціал спаде на нуль, то на ринку нерухомості домінуватимуть відкриті та світлі архітектурні рішення, хоча і з часткою конструктивних рішень щодо безпеки згідно з існуючими вимогами безпеки на випадок воєнного стану", – каже Олег Приходько.

Потрібні держпрограми

За його словами, найближчим часом забудовники зможуть будувати житло, лише якщо держава запустить спеціальні програми.

"Всі розуміють, що на первинному ринку житла потрібен новий стандарт. 90% житлового фонду, який незабаром почне будуватися, буде спрямований на задоволення потреб у житлі тих, хто його втратив. Це має стати першим завданням усієї будівельної галузі. Цілковито усі учасники відновлення – від профільних міністерств до керівників будівельних та девелоперських компаній, які прийматимуть рішення про фінальні проєкти майбутніх будівель, – мають сконцентруватися лише на тому, щоб задовольнити величезний попит загальноукраїнського масштабу", – каже Олег Приходько.

За його словами, для більшості тих, хто втратив житло, нова квартира буде недосяжною з фінансової точки зору. Тільки державні програми з реально доступної іпотеки разом з програмою з відшкодування втраченого житла зможуть забезпечити попит на житло.

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Що вибиратимуть покупці

У покупців також можуть змінитися пріоритети під час виборів житла після війни. Не виключено, що найближчим часом може знизитися популярність квартир у передмісті великих міст. Як показала облога столиці, саме міста-супутники постраждали найбільше.

Також під час вибору майбутньої квартири багато хто звертатиме увагу на наявність поруч військової інфраструктури або аеродромів. Адже, як показала практика, ворог насамперед веде бойові дії чи обстрілює саме такі об'єкти.

Може знизитися популярність і так званих видових квартир, вікна яких виходять на відкритий простір – ймовірність прильоту ракети в цьому випадку збільшується. Швидше за все, вибираючи квартиру, українці віддаватимуть перевагу нижнім поверхам – у цьому випадку при оголошенні повітряної тривоги можна швидше добігти до укриття.

Раніше ми писали про те, як краще зберігати гроші під час війни. Про те, як зміниться ринок нерухомості після війни, читайте тут.