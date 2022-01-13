Деяким українцям заднім числом перерахують пенсії: кому додадуть грошей

Пенсії розвідників залежать від чинних військовослужбовців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні перерахують пенсії військовим, звільненим із розвідувальних органів. Колишнім розвідникам можуть збільшити виплати, починаючи з 1 серпня 2021 року.

Відповідний проєкт підготувало Міністерство соціальної політики України, він розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Реклама

Перерахунок мають здійснити від 1 серпня 2021 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 729.

Відповідно до цього документа, пенсії розвідників залежать від зарплат чинних військовослужбовців Збройних сил із коефіцієнтом:

для військовослужбовців кадрового складу – 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, – 1,4.

Водночас, якщо після перерахунку пенсія розвідника зменшиться, то для нього збережеться розмір раніше призначеної пенсії.

Реклама

Зазначимо, що постанова Кабміну № 729 щодо посадових окладів військовослужбовців розвідувальних органів набула чинності у липні 2021 року. Водночас, перерахунку пенсій тоді не відбулося.

"Реалізація акту матиме позитивний вплив на інтереси колишніх військовослужбовців розвідувальних органів, пенсії яким призначені за нормами закону № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", – йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Що робити, якщо не вистачає стажу?

Якщо в українця недостатньо страхового стажу для отримання пенсії, а саме він не накопичив 15 років, він може розраховувати на мінімальний розмір пенсії, який прив'язаний до прожиткового мінімуму. Нині це 1934 грн. Отримувати такі виплати він почне у 63 роки, а не у 60 років, як пенсіонери з повним стажем.

Реклама

А якщо людина взагалі не має страхового стажу, то вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Це можливо, якщо особа ніде офіційно не працювала, отримувала зарплату "в конверті". Така виплата називається "державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію" та прив'язана до прожиткового мінімуму – 1934 грн. Отримати її можна буде з 65 років.

Раніше ми повідомляли, що працівники деяких медичних установ можуть отримати подвійний стаж до пенсії та розраховувати на підвищені виплати.

Нагадаємо, що жінки, які вийдуть на пенсію у 2022 році, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.