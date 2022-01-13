Некоторым украинцам задним числом пересчитают пенсии: кому добавят денег

Пенсии разведчиков зависят от действующих военнослужащих / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине пересчитают пенсии военным, уволенным из разведывательных органов. Бывшим разведчикам могут повысить выплаты, начиная с 1 августа 2021 года.

Соответствующий проект подготовило Министерство социальной политики Украины, он размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Перерасчет должны провести от 1 августа 2021 года, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729.

Согласно этому документу, пенсии разведчиков зависят от зарплат действующих военнослужащих Вооруженных сил с коэффициентом:

для военнослужащих кадрового состава – 1,8;

для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, – 1,4.

В то же время, если после пересчета пенсия бывшего разведчика уменьшится, то для него сохранится размер ранее назначенной пенсии.

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Отметим, что постановление Кабмина № 729 о должностных окладов военнослужащих разведывательных органов вступило в силу в июле 2021 года. В то же время перерасчета пенсий тогда не произошло.

"Реализация акта будет иметь положительное влияние на интересы бывших военнослужащих разведывательных органов, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Что делать, если не хватает стажа?

Если у украинца недостаточно страхового стажа для получения пенсии, а именно он не накопил 15 лет, то он может рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму. Сейчас это 1934 грн. Получать такие выплаты он начнет в 63 года, а не в 60 лет, как пенсионеры с полным стажем.

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А если у человека вообще нет страхового стажа, то он будет получать пособие, а не пенсию. Это возможно если он нигде официально не работал, получал зарплату "в конверте". Такая выплата называется "государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию" и привязана к прожиточному минимуму – 1934 грн. Получить ее можно будет с 65 лет.

Ранее мы сообщали, что работники некоторых медицинских учреждений могут получить двойной стаж к пенсии и рассчитывать на повышенные выплаты.

Напомним, что женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.