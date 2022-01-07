Пенсии украинцев: кто может рассчитывать на двойной стаж

В двойном размере будут учитывать опыт работы до 1 января 2004 года

Претендовать на зачисление двойного стажа могут медики / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники некоторых медицинских учреждений могут получить двойной стаж к пенсии и рассчитывать на повышенные выплаты.

Об этом говорится в статье 60 закона "О пенсионном обеспечении".

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Претендовать на зачисление двойного стажа могут пенсионеры, которые работали в:

инфекционных, реанимационных, патологоанатомических учреждениях (отделениях) здравоохранения;

противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения;

психиатрических учреждениях;

отделениях, где лечат зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больных СПИДом.

Но, в двойном размере будут учитывать опыт работы, если пенсионер работал в вышеупомянутых местах до 1 января 2004 года. Именно тогда ввели в действие закон.

А после 1 января 2004 года "двойным" будет только период работы на должности.

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Пенсии чернобыльцам

С 1 января украинцы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смогут получить увеличенный размер пенсионных выплат. Известно, что размер пенсии будет рассчитываться, исходя из пятикратного размера минималки на 1 января – 6500 гривен.

Так, с начала следующего года пенсионные выплаты для людей, которые имеют:

первую группу инвалидности, составят не менее 14 600 гривен;

вторую группу инвалидности – не менее 9500 гривен;

третью группу инвалидности – не менее 7000 гривен.

Ранее мы сообщали, что женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

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Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.