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Пенсії українців: хто може розраховувати на подвійний стаж

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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7 січня, 06:00
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У подвійному розмірі враховуватимуть досвід роботи до 1 січня 2004 року
Претендувати на зарахування подвійного стажу можуть медики
Претендувати на зарахування подвійного стажу можуть медики / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники деяких медичних установ можуть отримати подвійний стаж до пенсії та розраховувати на підвищені виплати.

Про це йдеться у статті 60 закону "Про пенсійне забезпечення".

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Претендувати на зарахування подвійного стажу можуть пенсіонери, які працювали в:

  • інфекційних, реанімаційних, патологоанатомічних закладах (відділеннях) охорони здоров'я;
  • протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;
  • психіатричних установах;
  • відділеннях, де лікують заражених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворих на СНІД.

Але в подвійному розмірі враховуватимуть досвід роботи, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих місцях до 1 січня 2004 року. Саме тоді набув чинності закон.

А після 1 січня 2004 року "подвійним" буде лише період роботи на посаді.

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Пенсії чорнобильцям

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зможуть отримати збільшений розмір пенсійні виплати. Відомо, що розмір пенсії буде розраховуватись, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які мають:

  • першу групу інвалідності, становитимуть не менше 14 600 гривень;
  • другу групу інвалідності – не менше 9500 гривень;
  • третю групу інвалідності – не менше 7000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.

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Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.

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