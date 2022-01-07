Пенсії українців: хто може розраховувати на подвійний стаж

У подвійному розмірі враховуватимуть досвід роботи до 1 січня 2004 року

Претендувати на зарахування подвійного стажу можуть медики / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники деяких медичних установ можуть отримати подвійний стаж до пенсії та розраховувати на підвищені виплати.

Про це йдеться у статті 60 закону "Про пенсійне забезпечення".

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Претендувати на зарахування подвійного стажу можуть пенсіонери, які працювали в:

інфекційних, реанімаційних, патологоанатомічних закладах (відділеннях) охорони здоров'я;

протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;

психіатричних установах;

відділеннях, де лікують заражених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворих на СНІД.

Але в подвійному розмірі враховуватимуть досвід роботи, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих місцях до 1 січня 2004 року. Саме тоді набув чинності закон.

А після 1 січня 2004 року "подвійним" буде лише період роботи на посаді.

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Пенсії чорнобильцям

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зможуть отримати збільшений розмір пенсійні виплати. Відомо, що розмір пенсії буде розраховуватись, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які мають:

першу групу інвалідності, становитимуть не менше 14 600 гривень;

другу групу інвалідності – не менше 9500 гривень;

третю групу інвалідності – не менше 7000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що жінки, які вийдуть на пенсію 2022 року, отримають надбавку до пенсії. Доплата буде щомісячною та довічною і може досягати 25% від розміру пенсії.

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Нагадаємо, що незважаючи на те, що у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій, багато українців отримають пенсію, розмір якої менший від фактичного прожиткового мінімуму.