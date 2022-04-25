Деяких українців переведуть на новий тариф на газ – скільки доведеться платити

Деяких клієнтів "Твій Газзбут" переведуть на новий тариф / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців, які є клієнтами постачальника газу "Твій Газзбут", з 1 травня автоматично переведуть на новий тариф.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Клієнтам нагадали, що чинність тарифу "Рівномірний платіж" спливає 30 квітня 2022 року.

Після цього українців буде переведено базовий тариф "Річний" автоматично. Для цього не потрібно звертатися до центрів обслуговування клієнтів та оформлювати нові документи.

Точну інформацію про баланс особового рахунку фахівці компанії "Твій Газзбут" надішлють до середини травня.

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Зазначається, що якщо було використано більше газу, ніж у минулому опалювальному сезоні, потрібно буде сплатити різницю за ціною 7,99 грн за куб.

Якщо клієнт спожив менше блакитного палива, кошти повернуть на особистий рахунок як переплату.

"Для остаточного розрахунку дуже важливо, щоб ви станом на 30 квітня зафіксували показання свого лічильника і передали їх вашому оператору ГРМ", – йдеться у повідомленні компанії.

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На сайті є інформація, що річний тариф становить 7,99 грн/куб.

Що буде з комуналкою після війни

Як розповів "Сьогодні" економіст Данило Монін, рішення не піднімати тарифи, серед іншого і на газ, є абсолютно очевидним.

За його словами, деякі споживачі не можуть платити за рахунками навіть з нинішніми тарифами, тому підвищувати їх неможливо.

Також, на думку експерта, МВФ не тиснутиме на Україну з вимогою провести реформу та підняти тарифи, оскільки нині це не дозволяє економічне становище країни та її громадян.

"Сьогодні" раніше розповідали, кого з українців можуть звільнити від оплати комуналки і хто може отримати компенсацію.