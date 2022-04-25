Некоторых украинцев переведут на новый тариф на газ – сколько придется платить

Некоторых клиентов "Твiй Газзбут" переведут на новый тариф / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые являются клиентами поставщика газа "Твiй Газзбут", с 1 мая будут автоматически переведены на новый тариф.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Клиентам напомнили, что действие тарифа "Равномерный платеж" истекает 30 апреля 2022 года.

После этого украинцы будут переведены на базовый тариф "Годовой" автоматически. Для этого не нужно обращаться в центры обслуживания клиентов и оформлять новые документы.

Точную информацию о балансе лицевого счета специалисты компании "Твiй Газзбут" пришлют до середины мая.

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Отмечается, что если было использовано больше газа, чем в прошлом отопительном сезоне, нужно будет оплатить разницу по цене 7,99 грн за куб.

Если клиент потребил меньшее количество голубого топлива, средства вернут на личный счет в качестве переплаты.

"Для окончательного расчета очень важно, чтобы вы по состоянию на 30 апреля зафиксировали показания своего счетчика и передали их вашему оператору ГРС", – говорится в сообщении компании.

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На сайте есть информация, что годовой тариф составляет 7,99 грн/куб.

Что будет с коммуналкой после войны

Как рассказал "Сегодня" экономист Даниил Монин, решение не поднимать тарифы, в том числе и на газ, является абсолютно очевидным.

По его словам, некоторые потребители не могут платить по счетам даже с нынешними тарифами, поэтому повышать их никак нельзя.

Также, по мнению эксперта, МВФ не будет давить на Украину с требованием провести реформу и поднять тарифы, поскольку сейчас это не позволяет экономическое состояние страны и ее граждан.

"Сегодня" ранее рассказывали, кого из украинцев могут освободить от оплаты коммуналки и кто может получить за нее компенсацию.