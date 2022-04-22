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Змусять підняти тарифи? Скільки доведеться платити за газ після війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 08:12
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Експерт розповів, чого українцям чекати від тарифів на комуналку цього року
Що буде з тарифами на газ до кінця року – відповідь експерта
Що буде з тарифами на газ до кінця року – відповідь експерта / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економіст Данило Монін вважає, що рішення не піднімати тарифи ЖКГ у період війни і навіть на весь наступний опалювальний сезон для нього абсолютно очевидне, це стосується і рахунків за газ.

Про це експерт розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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За його словами, у людей просто не буде можливості оплачувати комуналку навіть за нинішніми цінами.

"Просідання економіки буде у всіх регіонах, доходи населення знизяться. Тому потрібно розробити механізм компенсації різниці між тарифами для населення та вартістю газу, який буде у постачальників", – пояснює Монін.

Раніше Україна мала домовленість з МВФ про проведення реформи в цій галузі. Фонд вимагав скасування держрегулювання тарифів для населення та переходу до ринкового ціноутворення.

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Експерт переконаний, що зараз від України ніхто нічого не вимагатиме і влада на це просто не піде.

"Думаю, "Нафтогаз" продаватиме бюджетним споживачам газ у середньому по 600 доларів за тисячу кубометрів. А для населення залишать вартість газу на рівні 8 тис. грн за тисячу кубометрів. Виходячи з такої вартості газу, буде розраховуватись і вартість тепла", – каже Монін.

Також експерт вважає, що у 2022 році Україна сильно скоротить споживання природного газу. Справа в тому, що багато підприємств зруйновано або зупинено, а частина українців не повернеться до своїх будинків.

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Опалювальний сезон цього року можна буде пройти із запасами газу на рівні 17 млрд кубометрів, 14 з яких – газ внутрішнього видобутку.

Країні потрібно буде докупити близько 3 млрд кубометрів імпортного газу та допомоги партнерів на це має вистачити.

Комуналка під час війни

Сама по собі війна та воєнний стан не звільняють від оплати комунальних послуг , проте вводять деякі послаблення.

Якщо ви не можете платити за комуналку, то в цей форс-мажорний період не нараховуватимуться ні пеня, ні штрафи.

Також під час війни вас не можуть відключити від отримання послуги, навіть якщо ви не платите за неї.

"Сьогодні" також писали, кого з українців можуть звільнити від оплати комуналки і розповідали, хто може отримати компенсацію.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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