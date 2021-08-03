Не тільки Європа. Які країни виявилися лідерами й аутсайдерами "зеленого переходу"

Світ готується до вуглецевої нейтральності / Фото: freepik.com
Норвегія за підсумками 2021 рік залишається країною з найвищою часткою поновлюваних джерел енергії в світі – 56%. За нею йдуть не європейські держави – Бразилія і Нова Зеландія. А найгіршою країною світу за цим показником назвали Сінгапур, де 98% енергії виробляється з викопного палива.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою Utility Bidder на основі даних Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Euronews.Green.
Аналітики враховували такі викопні види палива:
- вугілля;
- нафту;
- природний газ.
В якості зеленої альтернативи розглядалися:
- біопаливо;
- вітроенергетика;
- сонячна енергетика;
- гідроенергетика.
Топ країн з найвищою часткою зеленої енергії
- Норвегія – в основному це гідроенергетика, тільки її частка становить 45%.
- Бразилія – біопаливо й енергія з відходів з часткою в 32%
- Нова Зеландія – вітроенергетика і сонячна енергетика з часткою в 25%.
Визначені "зелені" лідери
Аутсайдери "зеленого" рейтингу
- Сінгапур с- 98% -ва залежність від викопного палива.
- Австралія – 93%.
- ПАР – 91%.
Люксембург і Нідерланди займають четверте і п'яте місця з 90% залежністю від викопного палива. І, якщо Сінгапур залежить в основному від нафти, то ці держави використовують здебільшого природний газ.
Аналітики вважають, що завдяки здешевлення виробництва поновлювані джерела стануть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену енергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії.
Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел вже зросла з 18% у 2009 році до майже 28% у 2020 році.
Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.
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