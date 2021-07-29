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Виробництво зеленої енергії в ЄС виявилося на 50% дешевшим за вуглецеву генерацію

29 липня 2021 19:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Електростанції, що працюють на поновлюваних джерелах, стали вигідніше вугільних і газових, вважають аналітики

Чиста енергія стала дешевшою

Чиста енергія стала дешевшою / Фото: Pixabay

Європейський Союз не тільки збільшив виробництво зеленої електроенергії, а й досяг помітного зниження вартості такого виробництва. Виробляти електроенергію із зелених джерел – сонця і вітру – виявилося на 50% дешевше, ніж з газу і вугілля.

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Про це повідомляється в доповіді аналітичного центру Ember.

До ситуації призвели такі фактори:

  • істотний зростання цін на природний газ (майже вдвічі);
  • подорожчання вугілля (на 70%);
  • підвищені квоти на викиди СО2.

В результаті витрати на виробництво енергії на електростанціях, що працюють на викопному паливі, в два рази перевищили собівартість електроенергії, одержуваної на нових сонячних і вітряних електростанціях.

На цьому тлі вугільна генерація скоротилася на 16% в першій половині 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Наразіна вугілля припадає 14% в електроенергобалансі ЄС.

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Крім того, викиди СО2 в енергетичному секторі в 2021 році скоротилися на 12% в порівнянні з 2019 роком. При цьому частка безвуглецевої енергетики (включаючи атомну) досягла 66% в електроенергобалансі ЄС в першій половині поточного року, збільшившись на 3 п.п. в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

ЄС активно розвиває зелену енергетику. В цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала 11 промислових партнерств.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео:

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