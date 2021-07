Так дешево ще не було. Зелена енергія побила антирекорд за вартістю

Чиста енергія стала дешевшою / Фото: Pixabay

Електроенергія з відновлюваних джерел стала дешевшою, ніж будь-коли. З 2009 по 2020 рік вартість електрики, виробленої за допомогою сонячних електростанцій, впала на 90%. В цілому "світло" з наземних вітроелектростанцій та новітніх сонячних електростанцій виявилося дешевшим, ніж у недавно побудованих вугільних станцій.

Про це свідчать дані досліджень, проведених Lazard Levelized Cost of Energy і Our World in Data, пише Visualcapitalist.

"Історично поновлювані джерела енергії були дорогими, ціни на них були неконкурентоспроможними в порівнянні з викопними видами палива. Однак за останнє десятиліття це змінилося", – йдеться в матеріалі.

Зокрема, вартість 1 Мвт-год, виробленого за допомогою кам'яного вугілля, в 2020 році склала 112 доларів, а за допомогою вітряної установки – 40 доларів. Нові ТЕЦ на газу виробляють 1 МВт-год аж за за 175 доларів, а ядерна енергія подорожчала до 163 доларів за 1 МВт-год.

Тип Вартість в 2009 р (дол. / МВт-год) Вартість в 2020 р (дол. / МВт-год) зміна вартості Сонячна фотоелектрична станція поновлюваний 359 37 -90% наземна вітроелектростанція поновлюваний 135 40 -70% Геотермальна електростанція поновлюваний 76 80 +5% Газ – ТЕЦ непоновлюваний 275 175 -36% Кам'яне вугілля – ТЕЦ непоновлюваний 111 112 +1% Атомна електростанція непоновлюваний 123 163 +33%

Аналітики вважають, що завдяки здешевленню виробництва поновлювані джерела будуть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену энергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії. Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел вже виросла з 18% в 2009 році до майже 28% у 2020 році.

Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

