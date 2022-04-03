Не допомагають навіть офшори: російські олігархи в паніці намагаються сховати яхти й літаки

Усі дії з майном олігархів РФ в офшорах відстежують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого санкцій не накладали.

Як пояснив генеральний прокурор оперативної групи KleptoCapture Ендрю Адамс, у такий спосіб росіяни діють на випередження, у разі майбутніх санкцій, пише Reuters.

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Усі дії багатіїв з Росії помітні на міжнародному рівні, оскільки західні країни об’єдналися для відстеження їхніх неправомірних прибутків. Зараз прокуратура США отримує інформацію про дії росіян навіть в офшорах, де вони раніше без проблем ховали своє майно через фіктивні компанії.

Адамс відмовився розкривати інформацію про те, які конкретно особи перебувають під слідством, а також з яких джерел оперативна група отримує дані.

Економіка РФ тоне

Міжнародні санкції та вихід великих світових компаній з російського ринку дають свої наслідки – Росія опинилася на межі дефолту, товарів та валюти все менше. З огляду на ситуацію, в країні почалася істерія. Зокрема, Сбербанк почав обкрадати сейфи своїх клієнтів.

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У банку "Тінькофф" на мільйони рублів покарали клієнтів, які вигідно конвертували валюту. Тепер їхні рахунки в мінусовому балансі або заблоковані.

Водночас російська влада продовжує обманювати населення. Поки в Путіна переконують, що змусили Європу платити за газ в рублях, для країн ЄС в договорах нічого не змінилося.

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