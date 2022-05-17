Наживаються на ажіотажі: яких спекуляцій з пальним слід остерігатись українцям

Коротко про популярні шахрайські схеми на ринку пального / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Як і за будь-якого дефіциту, в умовах нестачі пального в Україні активізувалися шахраї. Є кілька популярних схем, про які варто знати водіям.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чого саме потрібно остерігатися українцям.

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"Полювання" за талонами

Один із сучасних трендів – реалізація так званих талонів. Це інструмент, який зазвичай використовують для забезпечення пальним першочергово корпоративних клієнтів – бізнесу, муніципальних органів, військових. Вони купують бензин і дизель за безготівковим рахунком.

"На тлі дефіциту для фізосіб, усі намагаються якось долучитися до безготівкового каналу для корпоративних клієнтів. Йде перетікання талонів, фактично, їх нецільове використання", – пояснив Сергій Куюн.

Зазвичай, фірма купує певну кількість талонів для себе, але частину продає "фізикам" на ринок. Така схема діяла й до війни, але в менших масштабах. Нюанс у тому, що шахраї часто продають недійсні талони, які можна перевірити лише безпосередньо на заправці чи в офісах компаній, котрі їх продають.

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Популярна шахрайська схема, коли покупця просять переслати гроші на картку напереді і не висилають товар або присилають QR-код і вже на АЗС виявляється, що він був отоварений.

Низька якість продукції

Ще одна проблема, яка виникає під час дефіциту – зниження якості продукції, бо з’являється багато підробок. Фальсифікат в Україні завжди був, але його якість вдалося вивести на прийнятний рівень.

До підробного пального додавали дорогі октанопідвищуючі присадки, які купували в Росії чи Білорусі. Через брак присадок, якість пального стала жахливою, ринок також наповнюється сурогатами.

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"Єдина чітка ознака, яка має насторожувати, – з’являється багато спиртовмісних бензинів з позначками "еко" чи "альтернативне пальне". Треба бути готовим до використання цих нафтопродуктів і бути обережними", – попередив Сергій Куюн.

Українці часто купують пальне на ажіотажі, щоб заповнити бак. Особливість спиртовмісного пального в тому, що його не можна довго зберігати, бо воно розшаровується і втрачає свої властивості. На це потрібно звертати увагу, бо для автомобіля наслідки дуже серйозні. Однак міні-НПЗ працюють на всю потужність, оскільки зараз на це є попит.

Нові вимоги до Євро-3 і Євро-4

У Кабінеті міністрів внесли зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельного палива. Нововведення передбачають надання дозволу на виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4.

Зміни чинні до кінця воєнного стану в Україні. Реалізувати продукцію можна буде ще упродовж 90 днів після закінчення війни.

Кожна партія пального, що вводиться в обіг чи перебуває в обігу, повинна мати паспорт якості. У класи Євро-3, Євро-4 та Євро-5 не дозволяється додавати присадки, що мають у своєму складі:

фосфор;

сполуки свинцю та заліза;

монометиланіліни;

моноетиланіліни;

інші ароматичні аміни.

Раніше "Сьогодні" писали, коли в Києві мають зникнути черги на заправках за версією першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Водночас кілометрові черги та конфлікти між водіями в очікуванні можливості купити бензину зафіксували й у Дніпрі.