Спекулянти серед трейдерів? Чому в Україні постійно дорожчає пальне і як цього уникнути

Розповідаємо разом з експертом, що впливає на цінову ситуацію на українських заправках

Коротко про те, звідти беруться захмарні ціни на АЗС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У країні триває війна, ситуація з нестачею пального складна, але дехто все ж знаходить спосіб нажитися на цьому.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, чому на бензин та дизель постійно зростають ціни.

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Як працює схема?

За словами експерта, в Україні діє система держрегулювання й уряд постійно вносить корективи. Востаннє врахували й логістичні витрати, з якими стикаються компанії, тож формула передбачає 6-7 гривень маржі на кожному літрі. Відтак, ціна бензину має бути в межах 40 грн/л, а дизелю – 45 грн/л.

Багато компаній готові працювати навіть з маржою 2-3 гривні на літр, але товару просто немає. Водночас гуртові продавці, на яких не поширюється держрегулювання, встановлюють в рази більшу маржу.

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"Держава поки що ніяк не реагує на ті спекулятивні ціни, які з’являються все частіше. А це необхідно зробити, дати сигнал ринку, що цього не можна робити, бо це чиста спекуляція, яка нічого не змінить", – зауважив Сергій Куюн.

Сигнал про покарання

Якщо уряд покаже гуртовим продавцям, що готовий їх карати за спекуляції, попит на це й ціна впадуть. Проблема ще й у тому, що роздрібні мережі не куплять в них пальне по 60 грн/л, якщо мають продавати за 40 грн/л. Відтак за спекулятивною ціною реалізують товар тим, хто готовий продавати його так само втридорога.

"Сьогодні не до заробітків – в країні війна, всім треба затягнути паски і зменшити свої апетити. Не бачу сенсу сьогодні відмовлятися від держрегулювання", – резюмував директор Консалтингової групи "А-95".

Нові вимоги до Євро-3 і Євро-4

У Кабінеті Міністрів внесли зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельного палива. Нововведення передбачають надання дозволу на виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4.

Зміни чинні до кінця воєнного стану в Україні. Реалізувати продукцію можна буде ще продовж 90 днів після закінчення війни.

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Кожна партія пального, що вводиться в обіг чи перебуває в обігу, повинна мати паспорт якості. У класи Євро-3, Євро-4 та Євро-5 не дозволяється додавати присадки, що мають у своєму складі:

фосфор;

сполуки свинцю та заліза;

монометиланіліни;

моноетиланіліни;

інші ароматичні аміни.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Дізнайтеся також, наскільки зросли гуртові ціни на дизель у різних областях.