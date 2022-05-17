Наживаются на ажиотаже: каких спекуляций с топливом следует остерегаться украинцам

Кратко о популярных мошеннических схемах на рынке топлива / Фото: Getty Images, скриншот, Коллаж: Сегодня

Как и при любом дефиците, в условиях нехватки топлива в Украине активизировались мошенники. Есть несколько популярных схем, о которых следует знать водителям.

Редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего именно следует остерегаться украинцам.

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"Охота" за талонами

Один из современных трендов – реализация так называемых талонов. Это инструмент, который обычно используют для обеспечения топливом в первую очередь корпоративных клиентов – бизнеса, муниципальных органов, военных. Они покупают бензин и дизель по безналичному счету.

"На фоне дефицита для физлиц все пытаются как-то присоединиться к безналичному каналу для корпоративных клиентов. Идет перетекание талонов, фактически их нецелевое использование", – объяснил Сергей Куюн.

Обычно фирма покупает определенное количество талонов для себя, но часть продает "физикам" на рынок. Такая схема действовала и до войны, но в меньших масштабах. Нюанс в том, что мошенники часто продают недействительные талоны, которые можно проверить только непосредственно на заправке или в офисах продающих их компаний.

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Популярна мошенническая схема, когда покупателя просят переслать деньги на карту вперед и не высылают товар или присылают QR-код и уже на АЗС оказывается, что он был отоварен.

Низкое качество продукции

Еще одна проблема, которая возникает во время дефицита – снижение качества продукции, потому что появляется много подделок. Фальсификат в Украине всегда был, но качество его удалось вывести на приемлемый уровень.

К поддельному топливу добавляли дорогие октаноповышающие присадки, которые покупали в России или Беларуси. За неимением присадок, качество топлива стало ужасным, рынок также наполняется суррогатами.

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"Единственный четкий признак, который должен настораживать, – появляется много спиртосодержащих бензинов с пометками "эко" или "альтернативное горючее". Надо быть готовым к использованию этих нефтепродуктов и быть осторожными", – сказал Сергей Куюн.

Украинцы часто покупают топливо на ажиотаже, чтобы заполнить бак. Особенность спиртосодержащего топлива в том, что его нельзя долго хранить, потому что оно расслаивается и теряет свои свойства. На это нужно обращать внимание, потому что для автомобиля последствия очень серьезные. Однако мини-НПЗ работают на всю мощность, поскольку сейчас на это есть спрос.

Новые требования к Евро-3 и Евро-4

В Кабинете Министров внесли изменения к Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Нововведения предполагают предоставление разрешения на изготовление и обращение нефтепродуктов экологических классов Евро-3 и Евро-4.

Изменения действуют до конца военного положения в Украине. Реализовать продукцию можно будет в течение 90 дней после окончания войны.

Каждая партия горючего, вводимая в обращение или находящаяся в обращении, должна иметь паспорт качества. В классы Евро-3, Евро-4 и Евро-5 не разрешается добавлять присадки, имеющие в своем составе:

фосфор;

соединения свинца и железа;

монометиланилины;

моноэтиланилины;

другие ароматические амины.

Ранее "Сегодня" писали, когда в Киеве исчезнут очереди на заправках, по версии первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. В то же время километровые очереди и конфликты между водителями в ожидании возможности купить бензин зафиксировали и в Днепре.