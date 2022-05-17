Спекулянты среди трейдеров? Почему в Украине постоянно дорожает топливо и как этого избежать

Рассказываем вместе с экспертом, что влияет на ценовую ситуацию на украинских заправках

Коротко о том, оттуда берутся заоблачные цены на АЗС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В стране идет война, ситуация с нехваткой горючего сложная, но кое-кто все же находит способ нажиться на этом.

Редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила почему на бензин и дизель постоянно растут цены.

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Как работает схема?

По словам эксперта, в Украине действует система госрегулирования, и правительство постоянно вносит коррективы. В последний раз учли и логистические расходы, с которыми сталкиваются компании, так что формула предусматривает 6-7 гривен маржи на каждом литре. Следовательно, цена бензина должна быть в пределах 40 грн/л, а дизеля – 45 грн/л.

Многие компании готовы работать даже с маржой 2-3 гривны на литр, но товара просто нет. В то же время, оптовые продавцы, на которых не распространяется госрегулирование, устанавливают в разы большую маржу.

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"Государство пока никак не реагирует на спекулятивные цены, которые появляются все чаще. А это необходимо сделать, дать сигнал рынку, что этого нельзя делать, потому что это чистая спекуляция, которая ничего не изменит", – заметил Сергей Куюн.

Сигнал о наказании

Если правительство покажет оптовым продавцам, что готово их наказывать за спекуляции, спрос на это и цена упадут. Проблема еще и в том, что розничные сети не купят топливо по 60 грн/л, если должны продавать за 40 грн/л. Следовательно, по спекулятивной цене реализуют товар тем, кто готов продавать его так же втридорога.

"Сегодня не до заработков – в стране война, всем нужно затянуть пояса и умерить свои аппетиты. Не вижу смысла сегодня отказываться от госрегулирования", – резюмировал директор Консалтинговой группы А-95.

Новые требования к Евро-3 и Евро-4

В Кабинете Министров внесли изменения к Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Нововведения предполагают предоставление разрешения на изготовление и обращение нефтепродуктов экологических классов Евро-3 и Евро-4.

Изменения действуют до конца военного положения в Украине. Реализовать продукцию можно будет в течение 90 дней после окончания войны.

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Каждая партия горючего, вводимая в обращение или находящаяся в обращении, должна иметь паспорт качества. В классы Евро-3, Евро-4 и Евро-5 не разрешается добавлять имеющие в своем составе присадки:

фосфор;

соединения свинца и железа;

монометиланилины;

моноэтиланилины;

другие ароматические амины.

Ранее "Сегодня" писали об актуальных ценах на топливо в разных сетях украинских заправок. Узнайте также, насколько выросли оптовые цены на дизель в разных областях.