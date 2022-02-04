На шляху до енергонезалежності: скільки газу Україна видобула самостійно

Україна почала видобувати більше газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" видобула 1,19 мільярдів кубометрів блакитного палива протягом цього січня.

Про це повідомляє державний портал "Урядовий вісник" і зазначає, що це на 1,8% більше ніж за січень 2021 року.

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Обсяг природного газу, переданого для потреб вітчизняних споживачів також зріс на 23 мільйони кубометрів і становить 1,12 мільярда кубів.

Збільшити видобуток вдалося через відкриття чотирьох нових свердловин, які ввели в експлуатацію у січні та іншим заходам модернізації, зокрема:

11 капітальним ремонтам свердловин;

14 операціям з гідророзриву пласта;

283 геофізичним дослідженням;

58 колтюбінговим операціям;

"Укргазвидобування" повідомляє також про введення в експлуатацію газопроводу Комишня — Яблунівка, який пролягає на 26 км та трьох малогабаритних дожимних компресорних станцій.

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Транзит газа через Украину

У лютому російська компанія "Газпром" повертає обсяги прокачування газу через Україну майже до рівня довгострокового контракту.

Це означає, що транзит через українську трубу зростуть майже вдвічі, а от польський газогін "Ямал-Європа" залишився повністю незатребуваним.

З лютого також почали діяти нові ціни у контрактах з постачальниками і це може більше приваблювати покупців, оскільки закупівля стане доступнішою, ніж у січні, коли ціна могла бути на третину вище, ніж на спотовому ринку.

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"Сьогодні" також писали, що буде з українською ГТС у разі нового нападу РФ та розповідали, як "Газпром" посилює газову кризу в ЄС.