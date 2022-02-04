На пути к энергонезависимости: сколько газа Украина добыла самостоятельно

Украина стала добывать больше газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 1,19 миллиарда кубометров голубого топлива в течение этого января.
Об этом сообщает государственный портал "Правительственный вестник" и отмечает, что это на 1,8% больше, чем за январь 2021 года.
Объем природного газа, переданного для нужд отечественных потребителей, также возрос на 23 миллиона кубометров и составляет 1,12 млрд кубов.
Увеличить добычу удалось благодаря открытию четырех новых скважин, которые были введены в эксплуатацию в январе, и другим мерам модернизации, в частности:
- 11 капитальным ремонтам скважин;
- 14 операциям по гидроразрыву пласта;
- 283 геофизическим исследованиям;
- 58 колтюбинговым операцям.
"Укргаздобыча" сообщает также о вводе в эксплуатацию газопровода Камышня – Яблоновка, который пролегает на 26 км и трех малогабаритных дожимных компрессорных станций
Транзит газа через Украину
В феврале российская компания "Газпром" возвращает объемы прокачки газа через Украину почти до уровня долгосрочного контракта
Это означает, что транзит через украинскую трубу вырастет почти вдвое, а вот польский газопровод Ямал-Европа остался полностью невостребованным.
С февраля также начали действовать новые цены в контрактах с поставщиками и это может больше привлекать покупателей, поскольку закупка станет более доступной, чем в январе, когда цена могла быть на треть выше, чем на спотовом рынке.
"Сегодня" также писали, что будет с украинской ГТС в случае нового нападения РФ, и рассказывали, как "Газпром" усугубляет газовый кризис в ЕС.