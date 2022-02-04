На пути к энергонезависимости: сколько газа Украина добыла самостоятельно

Украина стала добывать больше газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 1,19 миллиарда кубометров голубого топлива в течение этого января.

Об этом сообщает государственный портал "Правительственный вестник" и отмечает, что это на 1,8% больше, чем за январь 2021 года.

Реклама

Объем природного газа, переданного для нужд отечественных потребителей, также возрос на 23 миллиона кубометров и составляет 1,12 млрд кубов.

Увеличить добычу удалось благодаря открытию четырех новых скважин, которые были введены в эксплуатацию в январе, и другим мерам модернизации, в частности:

11 капитальным ремонтам скважин;

14 операциям по гидроразрыву пласта;

283 геофизическим исследованиям;

58 колтюбинговым операцям.

"Укргаздобыча" сообщает также о вводе в эксплуатацию газопровода Камышня – Яблоновка, который пролегает на 26 км и трех малогабаритных дожимных компрессорных станций

Реклама

Транзит газа через Украину

В феврале российская компания "Газпром" возвращает объемы прокачки газа через Украину почти до уровня долгосрочного контракта

Это означает, что транзит через украинскую трубу вырастет почти вдвое, а вот польский газопровод Ямал-Европа остался полностью невостребованным.

С февраля также начали действовать новые цены в контрактах с поставщиками и это может больше привлекать покупателей, поскольку закупка станет более доступной, чем в январе, когда цена могла быть на треть выше, чем на спотовом рынке.

Реклама

"Сегодня" также писали, что будет с украинской ГТС в случае нового нападения РФ, и рассказывали, как "Газпром" усугубляет газовый кризис в ЕС.