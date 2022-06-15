На чорному ринку нова тенденція – що відбувається з курсом долара

Долар на чорному ринку практично не змінився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України завмер на одній позначці у середу, 15 червня.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Станом на ранок курс продажу американської валюти склав 35,59 грн/дол. як і напередодні у цей час.

Курс покупки як завжди нижчий, але практично зрівнявся з продажем, він складає 34,4 грн/дол.

Курс долара застопорився на чорному ринку

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Найнижчий курс продажу серед пропозицій складає 35,4 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

Що робити з валютою зараз?

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що не радить кардинально міняти принцип зберігання заощаджень.

Тобто тримісячний запас сім'ї зберігати у гривнях, а всі надлишки, понад цю суму переводити у долари.

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Від імпульсивних кроків варто відмовитись і не виводити всі свої накопичення, щоб переводити їх у долари, незважаючи на те, що курс може зрости.

Раніше експерт також розповів, що вже восени стрибок ринкового курсу долара до 40 грн/дол. цілком можливий. За словами Куща, на нинішній курс у найближчі пів року вплине ще й 15% девальвація.

А от нижче за 30 грн/дол. курс уже навряд чи повернеться навіть після війни. Але це не так погано, адже сильна ревальвація гривні могла б зашкодити експортерам та економіці.

"Сьогодні" раніше писали, що Нацбанк готується відпустити офіційний курс долара, та розповідали, чому клієнти Monobank не можуть забрати свої валютні депозити з фінустанови.