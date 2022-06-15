На черном рынке новая тенденция – что происходит с курсом доллара

Доллар на черном рынке практически не изменился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины замер на одной отметке в среду, 15 июня.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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По состоянию на утро, курс продажи американской валюты составил 35,59 грн/долл., как и накануне в это же время.

Курс покупки как обычно ниже, но практически сравнялся с продажей, он составляет 34,4 грн/долл.

Курс доллара застопорился на черном рынке / Фото: скриншот

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Самый низкий курс продажи среди предложений составляет 35,4 грн/долл., а самый высокий – 36 грн/долл.

Что делать с валютой сейчас?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что не советует кардинально менять принцип хранения сбережений.

То есть трехмесячный запас семьи хранить в гривнях, а все излишки сверх этой суммы переводить в доллары.

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От импульсивных шагов стоит отказаться и не выводить все свои накопления и переводить их в доллары, несмотря на то, что курс может вырасти.

Ранее эксперт также рассказал, что уже осенью скачек рыночного курса доллара до 40 грн/долл. вполне возможен. По словам Куща, на нынешний курс в ближайшие полгода повлияет еще и 15%-я девальвация.

А вот ниже 30 грн/долл. курс уже вряд ли вернется, даже после войны. Но это не так плохо, ведь сильная ревальвация гривни могла бы навредить экспортерам и экономике.

"Сегодня" ранее писали, что Нацбанк готовится отпустить официальный курс доллара, и рассказывали, почему клиенты Monobank не могут забрать свои валютные депозиты из финучреждения.